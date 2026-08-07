/बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, MP में 500 से ज्यादा बसों के थमे पहिए, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में यात्रियों की बढ़ी परेशानी

बस ऑपरेटरों की मांग

बस ऑपरेटरों ने जारी नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि डीजल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं. इसलिए बस का किराया तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए. वे 6 जुलाई 2026 को जारी टेंडर को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं. इसके अलावा ऑपरेटरों ने लगभग 1,200 नई बसों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ करने और पहले से रजिस्टर्ड बसों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है. ऑपरेटर 15 साल की सीमा को हटाना चाहते हैं, ताकि इसके बजाय गाड़ी की फिटनेस के आधार पर परमिट जारी करने की मांग की है. साथ ही परमिट रिन्यूअल और ट्रांसफर जैसे लंबित मामलों के जल्द समाधान की मांग की गई है और अंतर्राज्यीय रूटों के लिए परमिट को तुरंत मंजूरी देने की भी मांग की गई है.