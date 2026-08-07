/बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, MP में 500 से ज्यादा बसों के थमे पहिए, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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मध्य प्रदेश सरकार की नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति के विरोध में प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है. इस हड़ताल का असर जबलपुर से संचालित होने वाली 500 से अधिक बसों पर पड़ेगा, जिनका संचालन पूरी तरह ठप रहने की संभावना है. इसके चलते मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, कटनी, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, रीवा, भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों के लिए बस सेवाएं बाधित रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से बुलाई गई इस राज्य-व्यापी हड़ताल के बारे में बस ऑपरेटरों ने सरकार को पहले ही सूचित कर दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो 7 अगस्त की आधी रात से बस सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी. बस ऑपरेटरों का कहना है कि नई पॉलिसी प्राइवेट बस बिजनेस को बर्बाद कर देगी. उनके अनुसार, हजारों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी. ऑपरेटरों ने सरकार के सामने बार-बार अपनी मांग रखी थी. हालांकि अब तक कोई समाधान नहीं निकला है. जिस कारण उन्हें हड़ताल पर जाने का फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. ऑपरेटरों ने कहा है कि यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए सरकार जिम्मेदार होगी.
500 से ज्यादा बसों के थमे पहिए
जबलपुर से रोजाना 500 से ज्यादा बसें चलती हैं. इस हड़ताल का असर जबलपुर के साथ-साथ आस-पास के जिले जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, कटनी, दमोह, सिवनी, नरसिंहपुर और सागर पर भी पड़ेगा. भोपाल, इंदौर और रीवा जैसे शहरों के लिए बस सेवाएं भी बाधित होंगी. बड़ी संख्या में यात्रियों को यात्रा के लिए दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है.
बस ऑपरेटरों की मांग
बस ऑपरेटरों ने जारी नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि डीजल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गई हैं. इसलिए बस का किराया तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए. वे 6 जुलाई 2026 को जारी टेंडर को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं. इसके अलावा ऑपरेटरों ने लगभग 1,200 नई बसों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ करने और पहले से रजिस्टर्ड बसों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है. ऑपरेटर 15 साल की सीमा को हटाना चाहते हैं, ताकि इसके बजाय गाड़ी की फिटनेस के आधार पर परमिट जारी करने की मांग की है. साथ ही परमिट रिन्यूअल और ट्रांसफर जैसे लंबित मामलों के जल्द समाधान की मांग की गई है और अंतर्राज्यीय रूटों के लिए परमिट को तुरंत मंजूरी देने की भी मांग की गई है.
क्या है नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति?
मध्य प्रदेश सरकार की नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति का उद्देश्य राज्य के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है. नई नीति के तहत बस परमिट और रूट आवंटन की प्रक्रिया को एक नई व्यवस्था के तहत संचालित करने का प्रस्ताव है. नए ऑपरेटरों को भी बसें चलाने के लिए परमिट के लिए आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने का मौका मिलेगा. सरकार का मकसद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराना है.परमिट, रूट और संचालन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और अधिक पारदर्शी बनाने की योजना है.
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