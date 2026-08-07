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बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, MP में 500 से ज्यादा बसों के थमे पहिए, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में यात्रियों की बढ़ी परेशानी

नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति के विरोध में आज से मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे. हड़ताल के कारण जबलपुर समेत कई जिलों की बस सेवाएं प्रभावित होंगी. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Written ByPooja
Published: Aug 07, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:57 AM IST
बस ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, MP में 500 से ज्यादा बसों के थमे पहिए, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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