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मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर, सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ

मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी. बैठक में सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना, जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिंचाई परियोजनाओं, सांदीपनि विद्यालयों और सरकारी स्कूलों के विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 15, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 09:02 PM IST
मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर, सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ
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