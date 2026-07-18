/MP-CG के पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! महंगाई राहत के लिए नहीं करना होगा इंतजार, मप्र-छग सरकारों की सहमति का झंझट खत्म

अब पेंशनर्स के लिए खुद फैसला लेगी सरकार

वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने के लिए अब दूसरे राज्य से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस बारे में स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे. हालांकि, किसी भी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा महंगाई राहत देने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, महंगाई राहत में बढ़ोतरी से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बारे में दूसरे राज्य को पत्र के जरिए सूचित करना होगा. मध्य प्रदेश पेंशन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में 4.40 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं. इस संख्या में 1 नवंबर 2000 से पहले के समय के 19,000 पेंशनभोगी शामिल हैं, जो कुल पेंशनभोगियों का सिर्फ चार प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसे पेंशनभोगियों की संख्या केवल 7,000 है. दोनों राज्यों को मिलाकर ऐसे पेंशनभोगियों की कुल संख्या 26,000 है और यह संख्या हर महीने कम हो रही है.