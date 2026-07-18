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MP-CG के पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! महंगाई राहत के लिए नहीं करना होगा इंतजार, मप्र-छग सरकारों की सहमति का झंझट खत्म

Good News For Pensioners MP and CG: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों को एक दूसरे की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा. इस फैसले से पेंशनर्स को डीआर का लाभ समय पर मिल सकेगा.

Written ByPoojaReported By:Anil Nagar
Published: Jul 18, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:51 AM IST
MP-CG के पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! महंगाई राहत के लिए नहीं करना होगा इंतजार, मप्र-छग सरकारों की सहमति का झंझट खत्म

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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