/MP-CG के पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले! महंगाई राहत के लिए नहीं करना होगा इंतजार, मप्र-छग सरकारों की सहमति का झंझट खत्म

राज्य चुनें
Good News For Pensioners MP and CG: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. अब महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी के लिए दोनों राज्यों को एक-दूसरे की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा. दोनों सरकारों ने इस प्रक्रिया में आपसी सहमति की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद दोनों राज्य अपने-अपने स्तर पर महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला कर सकेंगे. इससे पेंशनर्स को डीआर का लाभ पहले की तुलना में अधिक तेजी से मिल सकेगा और भुगतान में होने वाली देरी भी कम होगी.
दोनों राज्य सरकारों ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और पेंशनभोगियों को राहत देने के मकसद से यह फैसला लिया है. जारी किया गया आदेश 17 जुलाई, 2026 से लागू होगा. इससे महंगाई राहत जारी करने में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो जाएगी.
अब पेंशनर्स के लिए खुद फैसला लेगी सरकार
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने के लिए अब दूसरे राज्य से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इस बारे में स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे. हालांकि, किसी भी राज्य को केंद्र सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा महंगाई राहत देने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा, महंगाई राहत में बढ़ोतरी से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बारे में दूसरे राज्य को पत्र के जरिए सूचित करना होगा. मध्य प्रदेश पेंशन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में 4.40 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं. इस संख्या में 1 नवंबर 2000 से पहले के समय के 19,000 पेंशनभोगी शामिल हैं, जो कुल पेंशनभोगियों का सिर्फ चार प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसे पेंशनभोगियों की संख्या केवल 7,000 है. दोनों राज्यों को मिलाकर ऐसे पेंशनभोगियों की कुल संख्या 26,000 है और यह संख्या हर महीने कम हो रही है.
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार
इस फैसले का स्वागत करते हुए, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों का धन्यवाद किया है. संगठन के राज्य अध्यक्ष अमोद सक्सेना ने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी. एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी.
छह महीने तक करना पड़ता था इंतजार
2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ के बनने के बाद, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी कर दी गई थी. जिस वजह से महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बाद भी पेंशनभोगियों को इसका फायदा पाने के लिए अक्सर छह महीने तक इंतजार करना पड़ता था. अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट