MP News Today 24 August 2025: आज मध्य प्रदेश में कहां-क्या चल रहा खास? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी खबरें

MP Breaking News Today 24 August 2025 Highlights: मध्यप्रदेश में रविवार यानि 23 अगस्त को कहां क्या खास हो रहा है, इसकी सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए ZEEMPCG के साथ बने रहिए. इसमें भोपाल समेत पूरे प्रदेश की राजनीति, साहित्य, अपराध और संस्कृति से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरें शामिल हैं, ताकि आप हर जिले की हलचल पर नज़र रख सकें.
MP News Today 24 August 2025 Highlights: मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश-दुनिया में आज रविवार यानी 24 अगस्त को कहां क्या चल रहा है. हर छोटी-बड़ी खबर के पल-पल की अपडेट 'एमपी टॉप न्यूज टुडे' आपके लिए लेकर आ रहा है. जहां एक ही क्लिक में आपको सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी. इसलिए हर खबर जानने के लिए बने रहिए ZEEMPCG के साथ.
सीएम ने दी जेटली को श्रद्धांजलि
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने राजनीति में सादगी और शुचिता के आदर्श स्थापित किए और उनका योगदान विकसित भारत के निर्माण में सदैव प्रेरणा देता रहेगा.
एमपी में फिर आंगे मोहन भागवत
इन दिनों मध्य प्रदेश का इंदौर शहर सुर्खियों में नजर आ रहा है. क्यों कि RSS के शताब्दी वर्ष को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच खबर है कि मोहन भागवत एक बार फिर से इंदौर में आने वाले है. हालांकि अभी तक उनकी इस यात्रा की तारीख निश्चित नहीं हुई है.
CM मोहन ने कटनी में गाया गाना
कटनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान माहौल उस समय खास हो गया जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से गाना गाकर सबको चौंका दिया. आमतौर पर गंभीर और प्रशासनिक छवि के लिए पहचाने जाने वाले सीएम का यह अलग अंदाज देखकर मंच पर मौजूद लोगों से लेकर जनता तक रोमांचित हो उठी.
मध्य प्रदेश में सोना-चांदी के भाव
अगर आप इन दिनों सोना चांदी की खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहतर हो सकता है. क्योंकि अभी कुछ दिनों सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर सोना के दाम बढ़ने लगे हैं. वहीं चांदी की भी कीमतों में बदलाव देखने को मिला है.
मध्य प्रदेश में आज मौसम कैसा?
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है. जहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. कई इलाके ऐसे हैं, जहां पर सूखा जैसे हालात है. आइए आज आपको मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में विस्तार से बताते हैं.
दिल्ली में एमपी कांग्रेस की क्लास
दिल्ली में आज मध्यप्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पाठशाला आयोजित हो रही है. इस बैठक में उन्हें संगठन की ताकत, पंचायत स्तर तक कमेटियां बनाने के निर्देश और जमीन पर काम करने के तरीके सिखाए जाएंगे. साथ ही जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा होगी और उनके कामकाज की पूरी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी.
रायपुरःपुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और रत्नाकर बैंक के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि उन्होंने केवाईसी और ड्यू डिलीजेंस नियमों का पालन न करते हुए खातों के बदले ब्रोकरों से पैसे लिए. सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.