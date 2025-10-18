Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2966613
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

किसानों संग धनतेरस मनाएंगे सीएम मोहन यादव, आज इनके खाते में आएंगे रुपए

MP Farmer News: मध्य प्रदेश के सीएम आज 18 अक्टूबर को पूरे दिन किसानों के बीच रहेंगे. वहीं किसानों के साथ धनतेरस मनाएंगे. वे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों से सीधे संवाद करेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसानों संग धनतेरस मनाएंगे सीएम मोहन यादव
किसानों संग धनतेरस मनाएंगे सीएम मोहन यादव

MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सुबह से लेकर देर शाम तक किसानों के बीच रहेंगे और उनके साथ धनतेरस मनाएंगे. वे सुबह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे. इस दौरान वे राज्य सरकार द्वारा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में किए जा रहे कल्याणकारी कदम और नवाचारों पर भी प्रकाश डालेंगे.

सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिलों के करीब 2500 से अधिक प्रगतिशील किसान शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देना और उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है. कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी किसानों को योजना की प्रक्रिया, पात्रता और लाभ वितरण से संबंधित पूरी जानकारी देंगे.

भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसान 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक अपनी फसल कृषि उपज मंडियों में बेच सकेंगे. राज्य सरकार योजना में पात्र किसानों के बैंक खातों में फसल विक्रय के 15 दिन के भीतर सीधे राशि जमा करेगी. इस योजना के लिए किसानों का पंजीकरण ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसान सम्मेलन में होंगे शामिल
इसके बाद मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के ब्यावरा और सीहोर जिले के बिलकिसगंज झागरिया में आयोजित किसान सम्मेलनों में शामिल होंगे. ब्यावरा में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जाएगी और 33 करोड़ रुपये की लागत वाली नगर जल प्रदाय योजना का भूमि-पूजन किया जाएगा. इसके अलावा 193 करोड़ रुपये की लागत के 41 विकास कार्यों का भी भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा. सीहोर में मुख्यमंत्री 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में फसल क्षति की 118 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे सिंगल क्लिक पर भेजेंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp cm newsDhanteras 2025

Trending news

shahdol news
‘पैसा दो तभी इलाज और मुलाकात...', शहडोल जेल में कैदी की रहस्यमयी मौत
Mp e stamp
अब 126 साल पुरानी स्टाम्प व्यवस्था होगी बंद! एमपी में नया सिस्टम होगा लागू
mp news
MP में सरकारी भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी,MPPSC साल में कराएगा 5 परीक्षाएं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ को मेडिकल शिक्षा में बड़ी सौगात, 61 नई पीजी सीटों को मंजूरी, जानें कौन-कौन
gwalior news
भाभी निकली 'शिकारी'! देवर को महिला मित्र से मिलवाया, फिर 3 युवकों संग मिलकर...
chhattisgarh news
15 दिन से सड़क पर खड़ी लावारिस काली थार बनी 'लाश घर', अंदर मिला अर्धनग्न सड़ी-गला शव
mp news
MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका..ना ही मंत्री
Latest rewa News
20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; अब..
satna news
ओवैसी के साथ मोदी-योगी की बनाई आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने लिया एक्शन; पकड़ा गया तस्लीम
indore news
हर साल की 'दिवाली लूट' खत्म! RTO ने यात्रियों को दिलाए पैसे वापस, दी चेतावनी