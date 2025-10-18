किसानों संग धनतेरस मनाएंगे सीएम मोहन यादव, आज इनके खाते में आएंगे रुपए

MP CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सुबह से लेकर देर शाम तक किसानों के बीच रहेंगे और उनके साथ धनतेरस मनाएंगे. वे सुबह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे. इस दौरान वे राज्य सरकार द्वारा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में किए जा रहे कल्याणकारी कदम और नवाचारों पर भी प्रकाश डालेंगे.

सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिलों के करीब 2500 से अधिक प्रगतिशील किसान शामिल होंगे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देना और उन्हें योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है. कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी किसानों को योजना की प्रक्रिया, पात्रता और लाभ वितरण से संबंधित पूरी जानकारी देंगे.

भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसान 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक अपनी फसल कृषि उपज मंडियों में बेच सकेंगे. राज्य सरकार योजना में पात्र किसानों के बैंक खातों में फसल विक्रय के 15 दिन के भीतर सीधे राशि जमा करेगी. इस योजना के लिए किसानों का पंजीकरण ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर तक किया गया है.

किसान सम्मेलन में होंगे शामिल

इसके बाद मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के ब्यावरा और सीहोर जिले के बिलकिसगंज झागरिया में आयोजित किसान सम्मेलनों में शामिल होंगे. ब्यावरा में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपये की राहत राशि दी जाएगी और 33 करोड़ रुपये की लागत वाली नगर जल प्रदाय योजना का भूमि-पूजन किया जाएगा. इसके अलावा 193 करोड़ रुपये की लागत के 41 विकास कार्यों का भी भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जाएगा. सीहोर में मुख्यमंत्री 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में फसल क्षति की 118 करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे सिंगल क्लिक पर भेजेंगे.

