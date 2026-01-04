Advertisement
शीतलहर से ठिठुरा मध्य प्रदेश! ठंड-कोहरा के चलते इन जिलों में स्कूल बंद, देखें लिस्ट

MP Cold Wave School Holiday: मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही सर्दी को लेकर कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं. इसके अलावा, कहीं कहीं स्कूलों का समय बदला गया है. आइए जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 04, 2026, 09:55 PM IST
MP School News Today: मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भोपाल, उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर जैसे जिलों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई. शीतलहर के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्कूली बच्चों की सेहत को देखते हुए अलग-अलग जिलों में स्कूलों को लेकर अहम कदम उठाए गए हैं. कहीं स्कूलों का समय बदला गया है, तो कहीं नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाओं के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं.

वहीं उज्जैन जिले में भीषण ठंड को देखते हुए सोमवार, 5 जनवरी को नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार खत्री ने आदेश जारी कर बताया कि शीतलहर और तापमान में लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. यह आदेश शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा. 
नीमच
इसके अलावा, नीमच जिले में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिला है. यहां कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कर नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए दो दिन की छुट्टी घोषित की है. जिले के सभी शासकीय और अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में 5 और 6 जनवरी 2026 को अवकाश रहेगा. प्रशासन का कहना है कि शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है.

 
मंदसौर
मंदसौर और रतलाम जिलों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. मंदसौर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 5 और 6 जनवरी को नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. वहीं रतलाम जिले में भी दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला बच्चों को सुबह की तेज ठंड और कोहरे से बचाने के लिए लिया गया है.
राजगढ़
राजगढ़ जिले में भी अत्यधिक ठंड और शीतलहर के चलते 5 और 6 जनवरी को नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा. वहीं सागर जिले में स्कूलों का समय बदला गया है. यहां नर्सरी से आठवीं तक की कक्षाएं सुबह 9.30 बजे से पहले नहीं लगेंगी. यह आदेश सभी सरकारी, निजी, सीबीएसई, आईसीएसई और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

