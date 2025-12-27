Advertisement
मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका! मीडिया प्रभारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, सामने आई बड़ी वजह

MP Congress Media Incharge Resigned: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर बड़ी कलह देखने को मिल रही है. इसको लेकर मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मिली जानकारी जानकारी के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:57 PM IST
MP Congress News:  मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है. वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि मुकेश नायक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस्तीफा सौंपा है. हालांकि, अभी तक जीतू पटवारी ने मुकेश नायक का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस्तीफा अस्वीकार कर स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह की आंतरिक कलह को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने संगठन के अंदर चल रही असहमति और विभागीय मतभेदों को लेकर अपना इस्तीफा स्वेच्छा से सौंपा था. वहीं मुकेश नायक के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई. इसे जीतू पटवारी के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना गया है. हालांकि, खुद जीतू पटवारी ने हस्तक्षेप करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. 

संगठन मजबूत करने पर फोकस
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया प्रभारी मुकेश नायक से बातचीत कर उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए कहा है. वहीं पटवारी का कहना है कि बातचीत करने से मतभेद सुलझाए जा सकते हैं. वहीं पार्टी को इस समय एक रहने की सबसे ज्यादा जरूरी है. वहीं जीतू पटवारी का कहना है कि व्यक्तिगत असंतोष के बजाय संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा. 
हरीश चौधरी ने की नियुक्तियां रद्द
बता दें कि 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के दावे कर रही थी. लेकिन नवंबर 2025 में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं, जिससे पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा था. इसे पटवारी समर्थकों ने अपमान बताया था, जबकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमे ने इसे संगठनात्मक सुधार करार दिया था.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

