MP: कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग, आखिर क्या सिखाएंगे राहुल गांधी? मल्लिकार्जुन खरगे भी आएंगे

MP Congress Training Camp Date: मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा. यह प्रशिक्षण 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभी जिलाध्यक्षों से आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा करेंगे.
MP Congress News: मध्य प्रदेश के 71 कांग्रेस जिलों अध्यक्षों की ट्रेनिंग 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी. ये ट्रेनिंग 12 अक्टूबर तक चलेगी. इन 10 दिनों में जिला अध्यक्षों को संगठन और राजनीति के गुर सिखाए जाएंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई बड़े नेता इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संबोधित करने के साथ-साथ उनसे चर्चा भी करेंगे.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ट्रेनिंग के दौरान जिलाध्यक्षों को न केवल संबोधित करेंगे, बल्कि उनसे वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे. इस दौरान जिलाध्यक्षों से उनके जिले की सामाजिक, राजनीतिक हालातों, चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे. इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस के कई बड़े-बड़े नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के नेशनल हेड सचिन राव, एमपी के प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहेंगे.
ट्रेनिंग में क्या क्या होगा?
मिली जानकारी के मुताबिक, इस दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान जिलाध्यक्षों के सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक का मिनट-टू-मिनट का प्रोग्राम निश्चित किया गया है. बता दें कि रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 से 8 बजे तक चलेगा. इसके अलावा, सुबह के समय में सैर, योग, ध्यान जैसी गतिविधियां भी कराई जाएंगी. इस प्रशिक्षण का मकसद आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा रोडमैप तैयार किया जाएगा.
