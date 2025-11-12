मंदिर के पास बाइक सवार दो ठगों ने मांगी मन्नत की राशि, सोने के गहने पुड़िया से गायब कर हुए फरार

MP News-मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को मन्नत का झांसा देकर सोने के आभूषण और नकदी से ठग लिया. यह घटना पानसेमल नगर के दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां दो बाइक सवार युवकों ने वार्ड निवासी मंगला एकनाथ सोनी को अपने जाल में फंसा लिया. महिला के साथ ठगी करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पूजा के लिए जा रही थी महिला

जानकारी के अनुसार, महिला रोज की तरह सुबह पूजा के लिए मंदिर जा रही थी. रास्ते में उसे दो युवक मिले, जिन्होंने खुद को मन्नत चढ़ाने वाला बताया और मंदिर का रास्ता पूछा. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे मन्नत चढ़ाने से पहले भगवान के पास गहनों का स्पर्श कराना चाहते हैं. भरोसा जताते हुए महिला ने अपनी सोने की चेन और अंगूठी निकालकर उन्हें दे दी.

पुड़िया खोलने पर हुआ ठगी का एहसास

जब महिला ने थोड़ी देर बाद पुड़िया खोली, तो उसमें न गहने थे और न ही उसमें रखे 4460 रुपए. तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ. पीड़िता ने बताया कि बदमाशों ने इतनी चालाकी से बात की कि उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ. उन्होंने मंदिर के पुजारी को दक्षिणा भी दी थी, ताकि भरोसा और गहरा हो जाए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस घटना की सूचना मिलते ही पानसेमल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दोनों शाति ठगों की तलाश में जुटी है. बताया जा रहा है कि घटना स्थल के पास ही एफआरवी वाहन मौजूद था, फिर भी बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

