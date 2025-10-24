Advertisement
अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पूरा कामकाज! अधिकारियों-कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल क्लास

MP Digital Services: मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन ने अपने सभी कामों को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल कर दिया है. अब आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड समेत दस्तावेजों का पूरा काम ऑनलाइन हो गया है. आइए जानते हैं, कौन सा काम, किस पोर्टल पर कर सकते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:47 AM IST
How To Online Certificate in MP: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बता दें कि जिला प्रशासन में अब हर काम ऐप और पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, ताकि सिस्टम ज्यादा पारदर्शी रहे और काम तेजी से हो सके. लेकिन बड़ी समस्या यह है कि कई कर्मचारी और अधिकारी अभी तक इन हाईटेक तरीकों से काम करने में पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं है. कई बार फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ पा रहीं और कामकाज में रुकावट आ रही है. कई विभागों ने अपने उच्चाधिकारियों को बताया है कि तकनीकी जानकारी की कमी के कारण ई-ऑफिस सिस्टम में दिक्कतें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि करीब 60 फीसदी अफसरों और राजस्व कर्मचारियों को अब डिजिटल कामकाज की सही ट्रेनिंग देने की जरूरत है.

वहीं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रशासन में अब ई-ऑफिस सिस्टम को और मजबूत बनाया जा रहा है. हर दस्तावेज, पत्राचार और आदेश अब ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे एप और पोर्टल पर सही तरीके से काम कर सकें और जनता को समय पर सेवाएं मिलें.

एमपी में सब ऑनलाइन
1. मध्य प्रदेश में अब आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे सारे सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. एमपी ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर लोग घर बैठे ही अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
2. एमपी भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से किसान और भू-स्वामी अपनी जमीन का रिकॉर्ड, खसरा-खतौनी और नक्शा सीधे मोबाइल या कंप्यूटर पर देख सकते हैं.
3. इसके अलावा, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी निरीक्षण जैसे काम अब मोबाइल एप के जरिए किए जा रहे हैं.

कागजों का झंझट खत्म!
1. अब किसानों की जमीन से जुड़े खसरे, नामांतरण और सीमांकन के प्रमाण पत्र सीधे उनके वॉट्सएप या मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं.
2. सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रीक्ट पोर्टल से डिजिटल रूप में मिल रहे हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.
3. आने वाले दिनों में नोटिस, जुर्माना और हर्जाने की रसीदें भी ई-चालान की तरह ऑनलाइन भेजी जाएंगी, जिससे पूरा सिस्टम पारदर्शी और तेज बनेगा.

