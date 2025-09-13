एमपी में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई! बीजेपी नेता की गाड़ी से 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद

MP Drugs News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने जिले से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत थड़ौदा के सरपंच प्रतिनिधि राहुल आंजना की कार समेत दो वाहनों से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है. वहीं मुख्य आरोपी राहुल आंजना मौके से फरार बताया जा रहा है.

आपको बता दें कि एमपी पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है. इस अभियान में प्रदेश के कई बड़े बड़े अधिकारियों ने सख्ती बरती है. वहीं एसपी ने बताया कि यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी नशा की खेप बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार की जडों को उखाड़ने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, उन्होंने कार्रवाई में शामिल टीम को सम्मानित करने की भी घोषणा की है.

कैसे पकड़ी गई नशा की खेप ?

1. दोपहर 1:50 से 4:50 बजे के बीच पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी.

2. आगर-बड़ौद रोड पर गणेश गौशाला के पास खड़ी आर्टिगा कार में नशीले पदार्थ हैं.

3. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी भी कर दी.

4. घेराबंदी के दौरान आर्टिगा कार (एमपी-13-सीई-6055) और इग्निस कार (एमपी-13-सीडी-4006) खड़ी मिली.

5. पुलिस को देखते ही आर्टिगा कार चालक राहुल आंजना (भाजपा मंडल उपाध्यक्ष, थड़ौदा) मौके से भाग निकला.

6. इग्निस कार में सवार ईश्वर मालवीय और दौलत सिंह आंजना को हिरासत में ले लिया गया.

7. दोनों वाहनों की तलाशी में नशीले पदार्थ, रसायन और लैब उपकरण बरामद हुए.

8. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया.

9. पूछताछ में क्रय-विक्रय, परिवहन और अन्य खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

कितना नशा बरामद किया गया

1. मादक पदार्थ: 9.250 किलोग्राम केटामाइन (कीमत: 4.62 करोड़)

2. 12.100 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड पाउडर और 35 लीटर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (कीमत: 25 लाख)

3. 6 ग्राम एमडी ड्रग्स (कीमतः 7,800)

4. नशा की कुल कीमत लगभग 5,08,07,800 बताई जा रही है.

