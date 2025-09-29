क्या MP में दशहरा के दिन स्कूल और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे? जानिए यहां

Durga Puja School Holiday News: मध्य प्रदेश में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के मौके पर इस बार स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में लंबी छुट्टियों का दौर रहेगा. महाष्टमी से लेकर दशहरे तक अलग-अलग दिनों में छुट्टियां रहेंगी, जिससे बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों को त्योहार का पूरा आनंद लेने का मौका मिलेगा. यह समय परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी उपयुक्त रहेगा.

इस साल महाष्टमी 30 सितंबर, मंगलवार को है, जब स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इसके अगले दिन 1 अक्टूबर, बुधवार को महानवमी के अवसर पर भी सभी संस्थानों में छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 2 अक्टूबर, गुरुवार को गांधी जयंती और दशहरा दोनों एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे उस दिन भी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. इस तरह सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में लगातार कई छुट्टियों का फायदा मिलेगा.

बच्चों में खुशी की लहर

5 अक्टूबर, रविवार को वीकेंड के साथ छुट्टी जुड़ने से बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों में उत्साह और बढ़ जाएगा. इन लगातार छुट्टियों के चलते लोग यात्रा की योजना बना सकते हैं, धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं और अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सकते हैं. नवरात्रि-दशहरा का यह माहौल पूरे प्रदेश में उत्सव की लहर लेकर आएगा.

