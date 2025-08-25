MP e-Attendace News: एमपी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया सैलरी का संकट! सामने आई बड़ी वजह

MP E-Attendance News: मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस बार कई कर्मचारियों की सैलरी कट सकती है. इसकी सबसे बड़ी वजह ई-अटेंडेंस बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में ज्यादातर टीचर ई-अटेंडेस का विरोध कर रहे हैं. वहीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि ई-अटेंडेंस लगाएं, नहीं तो वेतन में कटौती की जा सकती है.

प्रदेश के कई जिलों में जिला कलेक्टरों ने शिक्षकों को ई-अटेंडेंस को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. वहीं राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस पर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि सभी शिक्षिकों और गेस्ट टीचरों की ई-अटेंडेंस पर BEO और BRC निगरानी रखें. उन्होंने यह हिदायत देते हुए कहा कि ई-अटेंडेंस को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलवा, ई-अटेंडेंस बिना शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा.

ई-अटेंडेंस से परहेज?

आंकड़ों के अनुसार, राजगढ़ जिले में कुल 7566 शिक्षक हैं. इनमें से सिर्फ 2774 टीचर अपने नियमित समय अनुसार, ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं. इसके अलावा, 4718 टीचर अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं. वहीं कलेक्टर ने कहा कि इस हिसाब से 62 फीसदी शिक्षक हैं, जो ई-अटेंडेंस के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. वहीं राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आदेश के नियमानुसार, सभी वेतन से वंचित किए जा सकते हैं.

ई-अटेंडेंस पर सख्ती

इसके अलवा, कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों डीईओ, डीपीसी, बीआरसी, एपीसी, विभागीय कर्मचारियों समेत उपयंत्री के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान कलेक्टर ने सभी लोगों से एजुकेशन पोर्टल पर आ रही दिक्कतों की जानकारी ली. वहीं जिलाधिकारी ने हमारे शिक्षक ऐप पर सभी शिक्षक, कर्मचारियों की तरफ से उपस्थिति दर्ज कराए जाने के लिए कार्रवाई और मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पोर्टल अनुसार, अच्छा रिस्पॉन्स न करने वाले लोगों को नोटिस भेजकर कर्रवाई करें. वहीं उन्होंने 31 अगस्त तक शत-प्रतिशत ई-अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि प्रतिमाह ई-अटेंडेंस में कमी होने पर वेतन रोकने के लिए पत्र जारी किए जाएं.

