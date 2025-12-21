Advertisement
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक! सरकार ने बनाया धांसू प्लान, टैरिफ बढ़ाने पर झाड़ा पल्ला

MP Electricity News: मध्य प्रदेश में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया है. वहीं सरकार की तरफ से बिजली डिमांड, सोलर परियोजनाएं और स्मार्ट मीटर पर फोकस किया जा रहा है. इसके अलावा, ऊर्जा मंत्री ने बिजली दर बढ़ाने की चर्चा पर पल्ला झाड़ लिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 21, 2025, 06:59 PM IST
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक!
एमपी में बिजली चोरी पर लगेगा ब्रेक!

MP Power Sector Update: इन दिनों मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली महंगी होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, इसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि बिजली दरें बढ़ाने का फैसला सरकार का नहीं है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों को अब पहले से कम नुकसान हो रहा है. वहीं उन्होंने कहा कि बिजली दरें बढ़ाने का काम बिजली वितरण कंपनियों और नियामक आयोग के बीच का है. 

वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस दौरान बिजली चोरी को सबसे बड़ी समस्या बताया. उनका कहना है कि प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाएं लगातार बढती जा रही हैं. इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए जाएंगे. आगे बताया कि जल्द ही प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से अने थाने शुरू करेगा. इन थानों में बिजली कंपनियों की अपनी पुलिस व्यवस्था होगी. मंत्री ने कहा कि बिजली चोरी एक बड़ा अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है. 

संभाग स्तर पर बनेंगे थानें
वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली धानों के लिए पुलिस अधिकारियों को PHQ से प्रतिनियुक्त पर लिया जाएगा. शुरूआत में संभाग स्तर पर बिजली थाने बनाए जाएंगे. इसके लिए ऊर्जा पुलिस ढांचे को मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा, नए पदों का सृजन किया जा रहा है. इन थानों पर होने वाला पूरा खर्चा बिजली कंपनियां ही उठाएंगी. साथ ही अवैध कॉलोनियों में स्थाई बिजली कनेक्शन देने का रास्ता भी निकाला जा रहा है. 

सबसे ज्यादा बिजली डिमांड
इसके अलावा, आगे बताया कि प्रदेश में बिजली की मांग ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है. 12 दिसंबर को प्रदेश में 19,113 मेगावॉट की सर्वाधिक बिजली मांग दर्ज की गई, जिसे बिना किसी कटौती के पूरा किया गया. मंत्री ने बताया कि प्रदेश की कुल अनुबंधित बिजली क्षमता 25 हजार मेगावॉट से अधिक है, जिससे मध्य प्रदेश सरप्लस राज्य बन गया है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 2037 तक बिजली क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है.

कई योजना पर भी फोकस
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सौर, पवन और थर्मल ऊर्जा पर खास फोकस किया जा रहा है. सोलर पार्क, कुसुम योजना और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जाएगी. प्रदेश में 51 हजार से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है और दिन की खपत पर छूट भी दी जा रही है.

MP electricity tariff hike

