Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में इन कर्मचारियों को मिलेगी 100 फीसदी सैलरी, हाईकोर्ट ने रद्द किया कटौती वाला फैसला

MP Employees Salary Update​: मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी. वहीं एमपी हाईकोर्ट ने पेंडिंग पड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया है कि 100 फीसदी वेतन दिया जाए. यह भी कहा कि एमपीपीएससी और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:38 PM IST
MP Government Employee News
MP Government Employee News

MP High Court News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, एमपी हाईकोर्ट ने पेंडिंग पड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सरकार को कर्मचारियों का 100 फीसदी वेतन देने का आदेश दिया है. बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले तीन सालों में नियुक्तियां पाने वाले हजारों कर्मचारियों के वेतन में 70, 80, 90 फीसदी के बैरियर के कारण कटौती हो रही थी. जिसको लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वहीं इन पेंडिंग याचिकाओं के खिलाफ सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों की अपील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, नवनियुक्त कर्मचारियों के परिवीक्षा और वेतन कटौती के नियमों में दिसंबर 2019 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बदलाव किया था. उसके बाद इन नियमों में बदलाव को लेकर बीते पांच सालों से हजारों कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं. फिलहाल हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते फैसला सुनाया है, उससे कर्मचारियों का मानना है कि अब यह निर्णय सभी को पूरा वेतन दिलाने के संघर्ष में मील का पत्थर साबित होगा. 
fallback
ऐसे होती थी कटौती
बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2019 के बाद नियुक्त पाने वाले कर्मचारियों को GAD के पत्र के आधार पर शुरुआती तीन साल के लिए पूरा वेतन नहीं जा रहा था. उन्हें पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल 80 फीसदी, तीसरे साल 90 फीसदी ही वेतन का भुगतान किया गया. वहीं उनकी परिवीक्षा अवधि भी दो से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई थी. GAD के माध्यम से 12 दिसंबर 2019 में जारी आदेश के आधार पर वेतन की यह कटौती केवल कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों से की जी रही थी. जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत भर्ती होने वाली कर्मचारियों को पहले महीने से ही पूरा वेतन दिया जा रहा था. इस गड़बड़ी को लेकर कई कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. 

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
एमपी हाईकोर्ट के अलावा GAD के इस आदेश के खिलाफ इंदौर बेंच में भी कर्मचारियों द्वारा लगाई गई याचिकाएं पेश की गई थी, जिन पर लगातार सुनवाई हो रही थी. लेकिन हाईकोर्ट ने स्वाति जैन, आदित्य मिश्रा और वसीम अकरम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई याचिका की समान प्रकृति को देखते हुए उन पर एक साथ फैसला दिया है. वहीं जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस दीपक खोट द्वारा सुनवाई के दौरान तीन साल की परिवीक्षा अवधि में नियमित कार्य लेने के बावजूद तीन स्लैब में वेतन से कटौती को अतार्किक माना है. याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट के सामने जीएडी के 12 दिसम्बर 2019 के परिपत्र का भी उल्लेख किया गया. सुनवाई के दौरान यह तर्क भी दिया गया कि वित्त विभाग को मौलिक नियमों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, लेकिन एमपीपीएससी और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

