Ganesh Temple: रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर, आज भी बरकरार है चमक
Pipploda Ganesh Temple: चारों  ओर गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में आज हम आपको भगवान गणेश के ऐसे मंदिर की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका निर्माण क्षेत्र के लोगों को अकाल से बचाने और रोजगार देने के लिए किया गया था. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:33 AM IST
Ganesh Temple Ratlam: गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जगह-जगह भव्य प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं. 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा. रतलाम से करीब 45 किलोमीटर दूर पिपलोदा नगर में स्थित एक अनोखा गणेश मंदिर, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है. इस मंदिर गणेश जी की विशाल भव्य प्रतिमा है. मंदिर का निर्माण महाराज मंगल सिंह के द्वारा करवाया गया था. आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में...

दरअसल, रतलाम के पिपलोदा में स्थित भगवान गणेश का यह मंदिर लगभग 125 वर्ष से अधिक पुराना है. बताया यही जाता है कि इसे रियासत काल में महाराज मंगल सिंह ने इस इलाके मे अकाल पड़ने के समय बनवाया था. ताकि लोगों को रोजगार और भोजन मिल सके.

केसर पैलेस से अधिक मंदिर की देखरेख
मंदिर के पास रियासत काल का स्थित केसर विलास पैलेस आज भी मौजूद है, जहां महाराजा के परिवार की एक पुत्री संघमित्रा सिंह यही रहती हैं. खास बात यह है कि इस मंदिर की देखरेख पैलेस से अधिक होती है. इसी कारण यह मंदिर आज भी उतना ही भव्य और आकर्षक दिखाई देता है, मानो कुछ दिन पहले ही बना हो.

मंदिर में विशालकाय प्रतिमा
मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही पत्थरों पर उकेरी गईं भगवान शिव, श्रीकृष्ण, रिद्धि-सिद्धि और गणेश द्वार की सुंदर कलाकृतियां दर्शनीय लगती हैं. मंदिर के भीतर भगवान गणेश की 24 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठते हैं. मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य का प्रथम आमंत्रण यहीं के गणेशजी को दिया जाता है. यहां जो भी श्रद्धालुओं सच्चे दिल से आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है.

गणेश उत्सव के समय यहां दूर-दूर से भक्त आते हैं और मेले का आयोजन होता है. हरी-भरी प्राकृतिक छटा के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धा के साथ-साथ शांति का भी अनुभव कराता है. इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है, ऐसे में इसको लेकर मंदिर में भव्य तैयारियां चल रही है. गणेश चतुर्थी के खास मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. 

रिपोर्ट- चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम

