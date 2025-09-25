 एमपी के इस जिले का बदल जाएगा नक्शा, कुछ दिनों बाद इतने तरह की मिलेंगी सुविधाएं
एमपी के इस जिले का बदल जाएगा नक्शा, कुछ दिनों बाद इतने तरह की मिलेंगी सुविधाएं

Harda Tourism: मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं. बता दें कि जिला पर्यटन समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना तैयार की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:29 AM IST
MP Harda district tourism development
MP Tourism News: मध्य प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है. हर रोज नए-नए बदलाव देखने को मिलते हैं. वहीं एमपी के हरदा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के बदलाव करने की तैयारी हो रही है. बता दें कि जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है. जिसमें जिले के सभी एतिहासिक स्थल हैं, उनके मार्गों को विकसित किया जाएगा. इस पहल से हरदा जिले की नक्शे पर नई पहचान मिलेगी. यहां पर आने वाले सैलानी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ रोमांचक गतिविधियों का लुत्फ उठा सकेंगे.

बता दें कि बैठक के दौरान यह भी तय किया गया है कि, जो भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोराखाल जलप्रपात पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे. वहीं पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जोगा को जल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सैलानियों के लिए वर्डवॉचिंग, साइक्लिंग, नाइट स्टे, किला भ्रमण और वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. 

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, हंडिया और खुदिया में होम स्टे निर्माण की योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा. वहीं हनुवंतिया से आगे पर्यटकों को ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सैर की सुविधा भी दी जाएगी. यह पहल हरदा जिले को आने वाले समय में प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

