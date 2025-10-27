Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2977523
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन! आदिवासियों को भी मिलेगा अनुदान; जानें कैसे लें लाभ?

MP Crop Loan Scheme 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए जीरो फीसदी ब्याज पर फसल ऋण योजना को जारी रखने का फैसला किया है. इस योजना का लाभ किसान जून 2026 तक ले सकेंगे. खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन के लिए 28 मार्च 2026 और 15 जून 2026 अंतिम तिथियां तय की गई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP Crop Loan Scheme 2025
MP Crop Loan Scheme 2025

Zero Interest Farm Loan MP: सहकारिता विभाग ने प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर दी है. विभाग ने शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण देने की योजना को आगे भी जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी. अब किसान जून 2026 तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे. राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है. इस फैसले से लाखों किसानों को फसल सीजन में आर्थिक मदद मिलेगी और ब्याज मुक्त ऋण मिलने से उनकी लागत में कमी आएगी.

खरीफ 2025 और रबी 2025-26 सीजन के लिए ऋण की देय तिथियां भी तय कर दी गई हैं. खरीफ सीजन के लिए 28 मार्च 2026 और रबी सीजन के लिए 15 जून 2026 अंतिम तारीख रखी गई है. योजना के तहत अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले किसानों को गत वर्ष की तरह 1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (सामान्य) और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इस तरह समय पर भुगतान करने वाले किसानों को कुल 5.5 प्रतिशत ब्याज राहत का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है.

90 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
वहीं, जनजातीय कार्य विभाग ने भी राज्य के आदिवासी किसानों के लिए नई पहल शुरू की है. विभाग ने प्रदेश के चार संभागों के 16 जिलों में वन भूमि पर सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है. यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लागू की जाएगी. इसके तहत वनपट्टाधारी परिवारों को सब्जी उत्पादन के लिए इकाई लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. इस कदम से न केवल आदिवासी परिवारों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि वन क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा भी मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इन किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और भोपाल संभाग के 16 जिलों में रहने वाले वनपट्टाधारी किसानों को मिलेगा. इनमें नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, भोपाल और सीहोर जिले शामिल हैं. कृषि तकनीकी विशेषज्ञों और मार्केटिंग एक्सपर्ट की सलाह पर इन किसानों को उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों जैसे टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, करेला, लौकी, शिमला मिर्च, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, चुकंदर, मूली, राजमा, शकरकंद, मुनगा और अन्य पत्तेदार सब्जियों की खेती के लिए सहायता दी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से किसान तकनीकी खेती अपनाएं और बाजार आधारित फसलों से अधिक लाभ कमा सकें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp farmer news

Trending news

mp farmer news
एमपी में किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन! आदिवासियों को भी मिलेगा अनुदान, जानें
indore kinnar case
किन्नर विवाद मामले में आरोपी राजा गिरफ्तार! 24 किन्नरों के साथ किया था उत्पीड़न
mp police bharti 2025
एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें फटाफट डाउनलोड
Singrauli news
युवक की बेरहमी से पिटाई, तलवों पर दी थर्ड डिग्री, पीड़ित चीखता रहा और आरोपी...
mp news
सतना में बड़ा रेल हादसा! चलती ट्रेन से अलग हुईं 3 बोगियां, यात्रियों की अटकीं सांसें
mp news
देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह
mp news today
MP News Today: ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पढ़ें 27 अक्टूबर की बड़ी खबरें
damoh news
चरवाहे पर भालू ने किया अटैक, तो भैंसें बन गईं उसकी बॉडीगार्ड, ऐसे बचाई मालिक की जान
ratlam news
घर में घुसे चोर...खाना खाया, बीयर पी, फिर लाखों का माल लेकर फरार;जांच में जुटी पुलिस
mp news
जल्दी करें! एमपी पुलिस SI और सूबेदार पदों पर आवेदन की लास्ट डेट करीब,बस कुछ दिन बाकी