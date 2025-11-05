Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989264
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन; किसान संगठनों में गुस्सा

MP News: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जारी एक आदेश से बवाल मच गया है. इस आदेश में कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली सप्लाई की गई, तो उनका वेतन काटा जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन; किसान संगठनों में गुस्सा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी एक आदेश से किसान और कर्मचारी दोनों नाराज़ हैं. कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे से ज़्यादा बिजली दी गई, तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाएगा. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य में रबी की बुआई चल रही है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की ज़रूरत है. किसान संगठनों ने इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए इसे "तुगलकी फरमान" बताया है.

खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
दरअसल, बिजली वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन द्वारा जारी एक नए आदेश से किसान संगठन बेहद आक्रोश में हैं. इस आदेश में कर्मचारियों के लिए एक अजीबोगरीब नियम लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसानों को दिन में 10 घंटे से ज़्यादा बिजली दी गई, तो कंपनी के कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाएगा. आदेश के मुताबिक अगर बिजली आपूर्ति लगातार बाधित रही तो ऑपरेटर से लेकर  जीएम तक सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस अजीबोगरीब आदेश से किसान संगठन और बिजली कर्मचारी दोनों ही नाराज़ हैं.

आदेश में क्या कहा गया
आदेश में बताया गया है कि यदि एक दिन 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई, तो फीडर चलाने वाले ऑपरेटर का एक दिन का वेतन कटेगा.यदि दो दिन तक उल्लंघन होता है, तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी कटेगी.पांच दिन तक उल्लंघन होने पर डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) पर कार्रवाई होगी.सात दिन तक उल्लंघन जारी रहने पर जनरल मैनेजर (GM) की भी एक दिन की सैलरी कटेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य शासन के निर्देशों का हवाला
बिजली कंपनी ने इस आदेश को जारी करने के लिए राज्य शासन के निर्देशों का हवाला दिया है. आदेश की कॉपी भोपाल, ग्वालियर, सीहोर सहित 15 से अधिक जिलों के महाप्रबंधकों को भेजी गई है.

सीएम मोहन का बयान
बिजली विभाग के फरमान को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है किसानों के लिए कटिबद्ध है. किसानो को 10 घंटे तक बिजली देंगे तो देंगे ये जो अधिकारी उल्टे आदेश निकाल देते है उन पर कारवाई होगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

 

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
ujjain news
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
gwalior news
ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे
bhopal news
एम्स भोपाल में बवाल! महिला डॉक्टर ने HOD पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- कमरे में धमकाया
Bilaspur News
बिलासपुर रेल हादसा: 11 की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, ट्रेन परिचालन शुरू
satna news
संबल योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा को मरा दिखाकर उड़ा दिए लाखों रुपये; ऐसे खुली पोल
ujjain news
उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने दिया वोटिंग का संदेश, दिखा अनोखा संगम
gwalior crime news
बर्थडे मनाने के बहाने होटल बुलाकर किया दुष्कर्म, युवती ने थाने में सुनाई आपबीती
crime news indore
महिलाओं पर रहती थी नजर, मौका पाते ही कर देते थे हाथ साफ; लेकिन इस बार चूक गए आरोपी
vidisha news
अंधविश्वास ने ली महिला की सांसें! सांप के काटने पर झाड़-फूंक में बीता वक्त