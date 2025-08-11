जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक, देखती रह गई पुलिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875938
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक, देखती रह गई पुलिस

MP Urea Crisis: मध्य प्रदेश में खाद ना मिलने से किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर हैं. किसान आंदोलन और चक्का जाम कर करके थक चुके हैं. वहीं, दमोह में नाराज किसान पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं. उन्होंने खाद गोदाम पर यूरिया से भरा ट्रक पहुंचने से पहले ही लूट मचा दी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में खाद की लूट
दमोह में खाद की लूट

Fertilizer Shortage Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां तेंदूखेड़ा में एक बार किसान फिर आंदोलित हैं. अबकी बार किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर खाद लेकर आये ट्रक से खाद की बोरिया लूट ली हैं. यही नहीं किसान पुलिस से बहसबाजी के साथ फिर हंगामा कर रहे हैं. किसानों के आगे पुलिस-प्रशासन भी बेअसर दिख रही है. 

दरअसल, बीते दिनों खाद और युरिया न मिलने की वजह से पांच घण्टे तक स्टेट हाइवे को जाम रखने के बाद प्रदेश सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया था. क्षेत्रीय विधायक और सूबे के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र लोधी की पहल पर तेंदुखेडा के किसानों को खाद मुहैया कराए जाने की बात कही गई थी. 

कलेक्टर ने कही थी ये बात
कलेक्टर ने तीन दिनों 7, 8 और 11 अगस्त को क्रमशः आठ आठ और छह सौ किसानों को एक बही पर दो बोरी खाद यूरिया देने की बात कही थी, ये खाद वितरण टोकन के आधार पर होना था. लेकिन व्यवस्था फिर भी नहीं बन पाई और आज फिर किसान हंगामे के मूड में हैं. जैसे ही खाद गोदाम डबल लॉक में खाद से भरा ट्रक पहुंचा किसानों ने उस पर धावा बोल दिया और किसान खाद की बोरिया लूट ले गए.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. लेकिन किसानों की बढ़ती संख्या और नाराजगी के बाद हालात खराब नजर आ रहे हैं. वहीं जिले के कलेक्टर के मुताबिक करीब आठ से नो हजार किसान यहां आ गए है. जबकि तीन हजार किसानों को देने लायक खाद है. ऐसे में कुछ हालात बिगड़े हैं लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है. किसान धैर्य बनाये सबको खाद मिलेगा.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह

ये भी पढ़ें- हैलो! खून की कमी है...सुनते ही बारिश में खून लेकर दौड़े चले आए दमोह डीएम, फिर भी हुआ बड़ा अफसोस

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

damoh newsMP urea crisis

Trending news

damoh news
जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक
mp air pollution news
मध्य प्रदेश की हवा में फिर मिला 'जहर', MPPCB की रिपोर्ट ने लोगों की बढ़ाई टेंशन!
raipur news
CG Big Crime: रायपुर में फिर चाकूबाजी, पिज्जा के चक्कर में डिलीवरी बॉय की हत्या
rewa news in hindi
गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़े गए OBC नेता का दावा, अल्पसंख्यक वाला एंगल जोड़ा
MP Government Jobs
एमपी में बार-बार परीक्षा कराने का झंझट खत्म! अगले महीने से लागू हो सकते हैं नए नियम
cg politics
बिहार से पहले छत्तीसगढ़ में हुई वोटों की चोरी, भाजपा ने ऐसे बनाई सरकार? जानिए कैसे
damoh news
बारिश में खून लेकर दौड़े चले आए दमोह डीएम, फिर भी नहीं बची महिला की जान
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
damoh news
रेवांचल एक्सप्रेस में मनचलों का आतंक, बीना से मैहर जा रही मां-बेटियों से छेड़छाड़!
mp news
एक्सपोर्ट किंग बना MP! 6% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड तोड़ निर्यात;देखिए आंकड़े
;