जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक, देखती रह गई पुलिस

Fertilizer Shortage Damoh: मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां तेंदूखेड़ा में एक बार किसान फिर आंदोलित हैं. अबकी बार किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर खाद लेकर आये ट्रक से खाद की बोरिया लूट ली हैं. यही नहीं किसान पुलिस से बहसबाजी के साथ फिर हंगामा कर रहे हैं. किसानों के आगे पुलिस-प्रशासन भी बेअसर दिख रही है.

दरअसल, बीते दिनों खाद और युरिया न मिलने की वजह से पांच घण्टे तक स्टेट हाइवे को जाम रखने के बाद प्रदेश सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया था. क्षेत्रीय विधायक और सूबे के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र लोधी की पहल पर तेंदुखेडा के किसानों को खाद मुहैया कराए जाने की बात कही गई थी.

कलेक्टर ने कही थी ये बात

कलेक्टर ने तीन दिनों 7, 8 और 11 अगस्त को क्रमशः आठ आठ और छह सौ किसानों को एक बही पर दो बोरी खाद यूरिया देने की बात कही थी, ये खाद वितरण टोकन के आधार पर होना था. लेकिन व्यवस्था फिर भी नहीं बन पाई और आज फिर किसान हंगामे के मूड में हैं. जैसे ही खाद गोदाम डबल लॉक में खाद से भरा ट्रक पहुंचा किसानों ने उस पर धावा बोल दिया और किसान खाद की बोरिया लूट ले गए.

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. लेकिन किसानों की बढ़ती संख्या और नाराजगी के बाद हालात खराब नजर आ रहे हैं. वहीं जिले के कलेक्टर के मुताबिक करीब आठ से नो हजार किसान यहां आ गए है. जबकि तीन हजार किसानों को देने लायक खाद है. ऐसे में कुछ हालात बिगड़े हैं लेकिन किसानों को चिंता करने की जरूरत नही है. किसान धैर्य बनाये सबको खाद मिलेगा.

रिपोर्ट- महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह

