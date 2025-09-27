'आधा भोपाल मुझसे डरता है...', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडई, युवकों के साथ की पिटाई का वीडियो वायरल

Neer Prajapati Viral Video: नरसिंहपुर जिले में कमलनाथ सरकार के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में नीर खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि “आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और मैं गली-गली जाकर अकेले लोगों को मारता हूं.” वीडियो में नगर के दो युवकों को उनके घर बुलाकर बुरी तरह पीटते हुए भी दिखाया गया है, जिससे पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई है.

यह घटना 10 सितंबर की बताई जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, नीर प्रजापति ने पहले हुए विवाद को लेकर दोनों युवकों को घर बुलाया था. वीडियो में नीर के साथ उनका चचेरा भाई अमित प्रजापति उर्फ अम्मू भी दिखाई दे रहा है, जो गाली-गलौज करते हुए दोनों युवकों की पिटाई करता है. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शहर के एक होटल में अम्मू प्रजापति और इन युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी. उसी विवाद के बाद नीर ने युवकों को समझाइश देने के बहाने घर बुलाया, जहां यह पूरी घटना हुई.

जांच में जुटी पुलिस

वीडियो में नजर आ रहे दोनों युवक नरसिंहपुर के ही रहने वाले हैं और गौ सेवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा व धार्मिक आयोजनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं. वायरल वीडियो सामने आने के बाद पीड़ितों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों का कहना है कि ऐसे घटनाक्रम से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है. (रिपोर्टः दिनेश विश्वकर्मा, नरसिंहपुर)

