/Explainer: फूलमारी से लेकर आजाद तक... MP के इन वीरों ने लड़ी आजादी की जंग, किसी ने कम उम्र में दी शहादत तो किसी ने लंबी लड़ाई लड़ी

20 अगस्त 1942 को दी थी शहादत

जैसे-जैसे ये जुलूस आगे बढ़ता गया, माहौल और भी गर्म होता गया. नारे तेज हुए और भीड़ भी बढ़ती गई. लेकिन इसी बीच अंग्रेजी पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी. इसी गोलीबारी में 22 साल के दशाराम फूलमारी को गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े. इतिहासकार की मानें तो 20 अगस्त 1942 को उन्होंने शहादत दी. सोचिए, जिस उम्र में कोई अपना भविष्य बनाना शुरू करता है, उस उम्र में दशाराम ने देश के लिए अपनी जान दे दी. देश की आजादी सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं की ही नहीं बल्कि गांव-गांव के अनजान युवाओं ने भी अहम योगदान दिया था.



आजाद जैसा कोई भी क्रांतिकारी था

मध्य प्रदेश की धरती ने देश को दशाराम ही नहीं चंद्रशेखर आजाद जैसा क्रांतिकारी भी दिया. उनका जन्म अलीराजपुर के भावरा में हुआ था. बचपन से ही वे विद्रोही स्वभाव के थे. असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना नाम 'आजाद' रखा और कहा कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे. बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया. 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और खुद को आजाद रखा.



सहोदराबाई राय ने भी निभाई भूमिका

भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण रही. मध्य प्रदेश की सहोदराबाई राय ने दमोह क्षेत्र से इस आंदोलन में हिस्सा लिया. उन्होंने न सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, बल्कि गिरफ्तारी भी झेली. उस दौर में महिलाओं का सड़कों पर उतरना अपने आप में एक बड़ा साहस था. सहोदराबाई जैसी महिलाओं ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं थी.



पं. रविशंकर शुल्क का रहा योगदान

स्वतंत्रता आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने में पंडित रविशंकर शुक्ल का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और बाद में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने. उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत किया और जनता को आंदोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. उनका योगदान यह दिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व का भी परिणाम थी.