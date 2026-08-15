/Explainer: फूलमारी से लेकर आजाद तक... MP के इन वीरों ने लड़ी आजादी की जंग, किसी ने कम उम्र में दी शहादत तो किसी ने लंबी लड़ाई लड़ी

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15 August Independence Day: आज हम अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. जिस आजाद भारत में खुलकर अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष रहा है. मध्य प्रदेश इस संघर्ष से अछूता नहीं रहा है. उस समय आज जैसा मध्य प्रदेश नहीं था, तब मध्य भारत, महाकौशल, मालवा, निमाड़ और आसपास के इलाकों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ अलग-अलग दौर में विरोध और आंदोलन होते रहे हैं. यहां पर भी 1857 के विद्रोह से लेकर असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है. गांवों से लेकर कस्बों में आंदोलनकारियों ने लोगों को जोड़ा, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके. आइए आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अहम योगदान दिया है.
मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिहाज से भी बेहद अहम रहा है. उस दौर में यह इलाका अलग-अलग रियासतों, जंगलों और ग्रामीण क्षेत्रों में बंटा हुआ था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद था. महाकौशल, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में लोगों ने आंदोलन को जमीन दी. कहीं जुलूस निकले, कहीं विद्रोह हुए और कहीं गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रहीं. गांवों में लोग एक-दूसरे को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना रहे थे. यही वजह है कि मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता संग्राम की 'मूक लेकिन मजबूत धरती' भी कहा जाता है.
फूलमारी की कहानी क्यों है खास?
जब बालाघाट जिले के वारासिवनी की गलियों से निकली दशाराम फूलमारी उर्फ दाखिया की कहानी को करीब से देखेंगे तो संघर्ष का पता चलता है. 1920 के आसपास जन्मे दशाराम एक साधारण किसान परिवार से थे. बचपन से ही उन्हें लोग ‘दाखिया’ कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे बाएं हाथ से काम करते थे. गांव की मिट्टी में पले-बढ़े इस युवा के भीतर देशभक्ति की भावना धीरे-धीरे मजबूत होती गई. जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर पूरे देश में फैली, तो वारासिवनी भी इससे अछूता नहीं रहा. दशाराम भी इस आंदोलन से जुड़ गए और धीरे-धीरे वे उस जुलूस का हिस्सा बन गए, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.
सड़कों पर गूंजे थे आजादी के नारे
अगस्त 1942 में पूरे देश में उथल-पुथल का माहौल था. उसी समय महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन छेड़ दिया था, तब हर शहर से लेकर कस्बों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. वारासिवनी में भी लोग सड़कों पर उतर आए. 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'भारत माता की जय' जैसे नारे गूंज रहे थे. छोटे से कस्बे में यह माहौल किसी क्रांति से कम नहीं था. लेकिन उस समय अंग्रेजी प्रशासन भी बहुत सख्त था. किसी भी विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग करता था. इसी तनावपूर्ण स्थिति दशाराम फूलमारी भी उसी जुलूस के हिस्सा बने, जो आगे बढ़ते हुए प्रशासनिक दफ्तर की तरफ सके जा रहा था.
20 अगस्त 1942 को दी थी शहादत
जैसे-जैसे ये जुलूस आगे बढ़ता गया, माहौल और भी गर्म होता गया. नारे तेज हुए और भीड़ भी बढ़ती गई. लेकिन इसी बीच अंग्रेजी पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी. इसी गोलीबारी में 22 साल के दशाराम फूलमारी को गोली लग गई और वे वहीं गिर पड़े. इतिहासकार की मानें तो 20 अगस्त 1942 को उन्होंने शहादत दी. सोचिए, जिस उम्र में कोई अपना भविष्य बनाना शुरू करता है, उस उम्र में दशाराम ने देश के लिए अपनी जान दे दी. देश की आजादी सिर्फ बड़े-बड़े नेताओं की ही नहीं बल्कि गांव-गांव के अनजान युवाओं ने भी अहम योगदान दिया था.
आजाद जैसा कोई भी क्रांतिकारी था
मध्य प्रदेश की धरती ने देश को दशाराम ही नहीं चंद्रशेखर आजाद जैसा क्रांतिकारी भी दिया. उनका जन्म अलीराजपुर के भावरा में हुआ था. बचपन से ही वे विद्रोही स्वभाव के थे. असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना नाम 'आजाद' रखा और कहा कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे. बाद में वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया. 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और खुद को आजाद रखा.
सहोदराबाई राय ने भी निभाई भूमिका
भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बेहद महत्वपूर्ण रही. मध्य प्रदेश की सहोदराबाई राय ने दमोह क्षेत्र से इस आंदोलन में हिस्सा लिया. उन्होंने न सिर्फ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, बल्कि गिरफ्तारी भी झेली. उस दौर में महिलाओं का सड़कों पर उतरना अपने आप में एक बड़ा साहस था. सहोदराबाई जैसी महिलाओं ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं थी.
पं. रविशंकर शुल्क का रहा योगदान
स्वतंत्रता आंदोलन को राजनीतिक दिशा देने में पंडित रविशंकर शुक्ल का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए और बाद में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने. उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत किया और जनता को आंदोलन से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई. उनका योगदान यह दिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व का भी परिणाम थी.
1857 में भड़की थी पहली चिंगारी
इससे पहले मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत 1857 के विद्रोह से हुई थी. इस दौर में रानी अवंतीबाई लोधी ने रामगढ़ रियासत से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था. उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हथियार उठाए और अंग्रेजी सेना को कड़ी चुनौती दी. इसी समय जबलपुर क्षेत्र में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया. दोनों ने अपनी कविताओं और विचारों से लोगों में आजादी की भावना जगाई. अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1857 में उन्हें तोप से उड़ा दिया गया. यह घटना मध्य प्रदेश के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गई.
तांत्या भील ने लड़ा गुरिल्ला युद्ध
निमाड़ और आसपास के जंगलों में तांत्या भील का नाम आज भी लोककथाओं में लिया जाता है. उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के कारण लोग उन्हें 'तांत्या मामा' कहकर बुलाते थे. अंग्रेज उन्हें अपराधी मानते थे, लेकिन आम जनता के लिए वे नायक थे. 1889 में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई. उन्होंने जंगलों और आदिवासी इलाकों ने भी आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई.