दिल्ली में कर रहे हैं पढ़ाई तो MP सरकार की इस योजना से मिलेगा आपको हॉस्टल का किराया, जानें पात्रता

Hostel Facility Scheme for Higher Education in Delhi In Hindi: अगर आप दिल्ली जैसे शहर में पढ़ना चाहते हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है. जिसकी वजह से आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो बता दें कि इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास योजना शुरू की है.आइए आपको इस स्कीम के बारे में सबकुछ बताते हैं.

योजना के बारे में

योजना का नाम - दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा

विभाग का नाम - अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

लाभार्थी- अनुसूचित जनजाति के विधार्थियों के लिए है

लाभ की श्रेणी - वित्तीय सहायत

आवेदन शुल्क -नहीं

भुगतान प्रकिया- बैंक खाते में ऑनलाइन

क्या है योजना का उद्देश्य?

मध्यप्रदेश के ऐसे छात्र जो दिल्ली में स्थित कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो ऐसे विधार्थियों को प्रदेश सरकार दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा योजना हेतु प्रतिमाह 1000 रुपये मासिक किराया और 500 रुपये शिष्यवृति तथा पानी व बिजली बिल के लिए 1000 रुपये , इसके अलावा 2000 रुपये एकमुश्त भुगतान करती है.जो सिर्फ और सिर्फ प्रवेश के समय एक बार ही दिया जाता है .

दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए छात्रावासी सुविधा योजना के लिए पात्रता

1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए.

2. छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.

3. छात्र को दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने वाला होना चाहिए.

इस योजना के लिए दस्तावेज

1. छात्र के पास मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए.

2. छात्र के पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए.

3. छात्र के पास दिल्ली के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावासी सुविधा योजना में आवेदन करने के लिए जब विज्ञापन जारी किया जाए तब आपको आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयुक्त , आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल को अपना आवेदन प्रेषित करें .