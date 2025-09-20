हुनर सिखाने से पहले ही ठप! 14 में से 13 समाजों के बोर्डों की अधूरी कहानी, देखिए पूरी लिस्ट

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है. मोहन सरकार ने प्रदेश में 13 सामाजिक बोर्डों को भंग कर दिया है. बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग समाजों के लिए 14 नए बोर्ड बनाए थे. इनमें से मोहन सरकार ने 1 परशुराम बोर्ड को छोड़कर बाकी 13 बोर्डों को भंग कर दिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, 13 बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति को भी खत्म कर दिया गया है. इस संबंध में आदेश संबंधित विभागों ने दो दिन पहले जारी किया. जिनमें 14 बोर्डों में 9 तो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अधीन थे. इनकी घोषणा मई-जून 2023 में की गई थी. वहीं अक्टूबर महीने में कैबिनेट से भी मंजूरी मिली थी.

विभाग की तरफ से 17 सितंबर को कहा गया कि 7 जुलाई 2025 को बोर्ड का दो साल का कार्रकाल पूरा हो चुका है. इस लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समाप्त की जाती है. सभी सामाजिक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य पीएम और सीएम को पत्र लिख चुके हैं. उन्होंन कहा कि बीजेपी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिताने में उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन अब अवहेलना की जा रही है.

कौन-कौन से बोर्ड भंग?

1. कुशवाह समाज के लिए मप्र कुश कल्याण बोर्ड

2. सोनी समाज के लिए स्वर्णकला बोर्ड

3. साहू समाज के लिए तेलघानी बोर्ड

4. मीना समाज के लिए जय मीनेष बोर्ड

5. कीर समाज के लिए मां पूरी बाई कीर बोर्ड

6. विश्वकर्मा समाज के लिए विश्वकर्मा बोर्ड

7. जाट समाज के लिए वीर तेजाजी बोर्ड

8. रजक समाज के लिए कल्याण बोर्ड

9. पाल समाज के लिए मां अहिल्या देवी बोर्ड

10. गुर्जर समाज के लिए देवनारायण बोर्ड

11. देवनारायण बोर्ड और मां अहिल्या देवी बोर्ड

12. जैन समाज के लिए जैन बोर्ड

13. सामाजिक न्याय विभाग का परशुराम बोर्ड अब भी सक्रिय है.

