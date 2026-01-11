सालों का इंतजार खत्म! एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 400 करोड़ का एरियर, हाईकोर्ट का आदेश

Jabalpur High Court Order: मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिली है. जबलपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम मिलने की उम्मीद बन गई है. कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड के नाम पर वेतन काटने की व्यवस्था को गलत ठहराया है और साफ कहा है कि जब कर्मचारी पूरा काम कर रहे हैं, तो अधूरा वेतन देना ठीक नहीं है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रोबेशन के दौरान काटी गई सैलरी कर्मचारियों को एरियर के साथ लौटाई जाए. कोर्ट का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों से 100 फीसदी काम लिया, लेकिन वेतन में कटौती की, जो न्यायसंगत नहीं है. अब सरकार इस फैसले पर विचार कर रही है कि इसे चुनौती दी जाए या फिर पुराने नियम लागू किए जाएं.

दरअसल, यह विवाद 2019 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सरकारी भर्तियों के नियम बदल दिए थे. नए नियम के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन पीरियड बढ़ाकर चार साल कर दिया गया था. इस दौरान कर्मचारियों को पहले साल 70 फीसदी, दूसरे साल 80 फीसदी, तीसरे साल 90 फीसदी और चौथे साल पूरी सैलरी देने का प्रावधान किया गया था.

2018 तक व्यवस्था अलग थी

इससे पहले यानी 2018 तक व्यवस्था अलग थी. तब प्रोबेशन सिर्फ दो साल का होता था और कर्मचारियों को शुरुआत से ही पूरा वेतन मिलता था. 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस चार साल की प्रोबेशन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान भी हुआ था, लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं हो सका. इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

सरकार से तुरंत अमल की मांग

हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के 12 दिसंबर 2019 के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है. फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों ने सरकार से तुरंत अमल की मांग की है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यह फैसला हजारों परिवारों को राहत देगा और सरकार को बिना देरी कर्मचारियों का हक लौटाना चाहिए.

94 हजार कर्मचारियों को फायदा

कर्मचारी संगठनों के मुताबिक अगर सरकार कोर्ट के आदेश पर अमल करती है, तो करीब 94 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. 2019 में भर्ती कर्मचारियों को उनके पद के हिसाब से करीब पौने दो लाख से लेकर साढ़े तीन लाख रुपए तक का एरियर मिल सकता है. ऐसे में कर्मचारियों के खातों में अच्छी-खासी रकम आने की पूरी उम्मीद है.

