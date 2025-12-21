अब एमपी में हर महीने की 1 तारीख को मिलेगी सैलरी! सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

MP Sallary News: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. प्रदेश के सभी नॉन रेगुलर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. मिली जानकारी के मुताबिक, अब इन कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही हर महीने की एक तारीख को सैलरी दी जाएगी. बता दें कि हर महीने निजी कर्मचारियों के वेतन और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया से परेशान वित्त विभाग ने वेतन के लिए क्लेम जनरेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटो मोड पर कर दिया गया है. जिसके कारण वेतन भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी. नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसीजर पर आधारित है, जिससे समय की बचत के साथ-साथ डाटा फीड करने का काम भी आसान हो जाएगा.

वहीं इंदौर ट्रेजरी विभाग के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वेतन भुगतान प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वे अपने अपने कार्यालयों में काम करने वाले नॉन रेगुलर कर्मचारियों की संख्या पद और वेतन संबंधी जानकारी 19 जनवरी तक पोर्टल पर अपडेट कर दें. समय पर जानकारी अपडेट होने के बाद इन सभी कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 1 तारीख को ही जारी किया जा सकेगा. वहीं माना जा रहा है कि नए साल में वेतन प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है.

पहले ऐसे आती थी सैलरी

बताया जाता है कि अभी तक प्रदेश के अंदर कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी. वहीं विभागीय अधिकारियों की तरफ से डाटा फीड करने के बाद जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बिल जनरेट किया जाता था. इसके बाद बिल भोपाल भेजा जाता है, जहां पर जांच पड़ताल कर भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाती थी. इस पूरी प्रक्रिया में ही 8 से 10 दिनों का समय लग जाता था, जिसके कारण कर्मचारियों को 8 से 15 तारीख तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था. नई ऑटोमेटिक व्यवस्था से इस पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब लागू होगी नई व्यवस्था?

पहले के मुकाबले अब ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से क्लेम और बिल तेजी से जनरेट किए जा सकेंगे, जिससे भोपाल और ट्रेजरी स्तर पर होने वाली देरी भी कम होगी. इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. वहीं इंदौर जिले में विभिन्न विभागों में लगभग 5 से 6 हजार कर्मचारी नॉन रेगुलर पदों पर कार्यरत हैं. नई व्यवस्था लागू होने से इन सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की सुविधा मिलेगी. जिसके चलते आर्थिक परेशानियां भी पहले से कम हो जाएंगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!