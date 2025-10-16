55% हुआ महंगाई भत्ता! दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, फिर भी सरकार के फैसले पर नाराजगी

MP Pensioners DR Increased: मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि अब प्रदेश के पेंशनर्स को 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी महंगाई राहत दिया जाएगा. इसको लेकर बुधवार को वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. लेकिन सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स नाखुश नजर आ रहे हैं. इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं.

दरअसल, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के मंहगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है. पहले 53 फीसदी महंगाई राहत मिलता था, अब 55 फीसदी कर दिया गया है. वित्त विभाग की तरफ से आदेश में 6वें वेतनमान पर 6 फीसदी और 7वें वेतनमान पर 2 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने का फैसला किया है. महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा. लेकिन इस फैसले से पेंशनर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है, पेंशनर्स का कहना है कि इस बार एरियर्स देने का कोई जिक्र नहीं किया गया है. एरियर्स नहीं मिलने से पेंशनर्स को काफी नुकसान होगा.

एरियर का कोई जिक्र नहीं

मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन महंगाई राहत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी. यह बढ़ोतरी अब की गई है. लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से एरियर का कोई जिक्र नहीं किया है. वहीं पेंशनर्स का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी एरियर की राशि नहीं मिल पाएगी. पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ान से सरकारी खजाने पर इसका वित्तीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपए का अधिक बोझ बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई राहत की स्वीकृति

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने की मंजूरी दी थी. वहीं वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके आधार पर ही मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक सितंबर से यह महंगाई राहत स्वीकृति की गई है. इसका भुगतान अक्टूबर महीने में मिले वाली पेंशन में किया जाएगा. यह आदेश राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने राज्य के उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों में संवनिलयन पर एक मुश्त राशि आहरित की है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!