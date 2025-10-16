Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2963868
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

55% हुआ महंगाई भत्ता! दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, फिर भी सरकार के फैसले पर नाराजगी

MP Dearness Relief News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई राहत में 2 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. अब 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया गया है. वित्त वभाग के आदेश के अनुसार, अक्टूबर महीने में आने वाली पेंशन में जुड़कर आएगा. लेकिन सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स नाराज दिख रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली से पहले पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले
दिवाली से पहले पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले

MP Pensioners DR Increased: मध्य प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई राहत को बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि अब प्रदेश के पेंशनर्स को 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी महंगाई राहत दिया जाएगा. इसको लेकर बुधवार को वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. लेकिन सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स नाखुश नजर आ रहे हैं. इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं. 

दरअसल, मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के मंहगाई भत्ते में 2 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है. पहले 53 फीसदी महंगाई राहत मिलता था, अब 55 फीसदी कर दिया गया है. वित्त विभाग की तरफ से आदेश में 6वें वेतनमान पर 6 फीसदी और 7वें वेतनमान पर 2 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने का फैसला किया है. महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा. लेकिन इस फैसले से पेंशनर्स में काफी नाराजगी देखी जा रही है, पेंशनर्स का कहना है कि इस बार एरियर्स देने का कोई जिक्र नहीं किया गया है. एरियर्स नहीं मिलने से पेंशनर्स को काफी नुकसान होगा.

एरियर का कोई जिक्र नहीं
मिली जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2025 में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन महंगाई राहत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी. यह बढ़ोतरी अब की गई है. लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से एरियर का कोई जिक्र नहीं किया है. वहीं पेंशनर्स का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी एरियर की राशि नहीं मिल पाएगी. पेंशन और परिवार पेंशन बढ़ान से सरकारी खजाने पर इसका वित्तीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रुपए का अधिक बोझ बन जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

महंगाई राहत की स्वीकृति
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ाने की मंजूरी दी थी. वहीं वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके आधार पर ही मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक सितंबर से यह महंगाई राहत स्वीकृति की गई है. इसका भुगतान अक्टूबर महीने में मिले वाली पेंशन में किया जाएगा. यह आदेश राज्य सरकार के ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने राज्य के उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों में संवनिलयन पर एक मुश्त राशि आहरित की है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP government newsMP DA Hike

Trending news

mp news
55% बढ़ी महंगाई राहत! दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, फिर क्यों नाराज?
mp news
दमोह में 17 तारीख से मिलेंगे पटाखा, एमपी पुलिस मुख्यालय में फर्जी मेडिकल बिल घोटाला
gwalior hospital news
छिंदवाड़ा में जहर..अब ग्वालियर में बच्चों के सिरप में मिले कीड़े, फिर गरमाया मामला
Bihar Assembly Elections 2025
बिहार चुनाव 2025 में माहौल बनाएंगे एमपी के सीएम! इन दो सीटों पर करेंगे जनसभाएं
amarkantak news
कोदो-कुटकी का पेज पीने वाले सावधान! अमरकंटक में 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती
chhattisgarh news
खाना बनाने को लेकर विवाद, छोटे भाई ने गुस्से में छोटी सी चीज से कर दी हत्या
mp news
इंदौर में 24 किन्नरों ने पिया जहर, कई की हालत गंभीर, आपसी विवाद बताई जा रही वजह
bastar news hindi
500 क्विंटल फफूंद लगे चावल गरीबों में बांटने की थी तैयारी, दुकानदार की पड़ी नजर फिर
chhattisgarh news
मौत बनकर घर आया दामाद! ससुर को खाट से बांधकर बम से उड़ाया, धमाके में घर हुआ तहस-नहस
mp news
भोपाल गैस त्रासदी की नई राख पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार के कदमों को बताया अपर्याप्त