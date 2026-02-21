Advertisement
कमाल की है ये योजना! एमपी के इन छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए मिलेगी मोटी रकम, जानिए कैसे?

MP Government Schemes: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले जनजातीय छात्रों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी जाती है. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से पढ़ाई, रहने और यात्रा जैसे खर्चों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. आइए इस योजना के में आवेदन का तरीका और पूरी जानकारी के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 21, 2026, 05:58 PM IST
MP Government Schemes
MP Government Schemes

MP Government Schemes: अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और विदेश में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना भी है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय मामलों के विभाग ने वर्ष 2003 में शुरू किया था. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. 

इस योजना का लाभ पाने के लिए स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई हेतु स्नातक की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है, जबकि पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए. इस योजना का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ने का मजबूत आधार देना है.

योजना में क्या-क्या मिलेगा?
इस योजना के माध्यम से छात्रों को हर साल 40,000 US डॉलर ट्यूशन फीस के रूप में दिए जाते हैं. इसके अलावा 9,000 US डॉलर रहने के खर्च के लिए और 1,000 US डॉलर आकस्मिक खर्च के लिए दिए जाते हैं. इसके अलावा, वीजा शुल्क, बीमा, मतदान कर, हवाई यात्रा और रेल/बस किराया जैसे अतिरिक्त खर्चों की सुविधा भी दी जाती है. इस योजना की खास बात यह है कि विश्वविद्यालय की फीस सीधे संबंधित विदेशी विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जाती है. जबकि रहने का भत्ता, आकस्मिक भत्ता और अन्य खर्चे की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. 

कौन कर सकता है आवेदन?
1. आवेदक की आयु 1 जनवरी को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
2. परिवार की वार्षिक आय ₹10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. पाठ्यक्रम की अवधि के अनुसार योग्यता अनिवार्य है. (स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष, पीएचडी के लिए 4 वर्ष और शोध के लिए 1 वर्ष 6 माह की अवधि मान्य होगी)
4. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो, स्नातकोत्तर के लिए स्नातक की अंतिम परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक, जबकि पीएचडी के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. 5. आवेदक को विदेशी शिक्षण संस्थान का चयन स्वयं करना होगा और स्नातकोत्तर या उससे उच्च स्तर की डिग्री के लिए आवेदन करना अनिवार्य है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन ?
1. विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं.
2. जनजातीय मामलों के विभाग में संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लें. 
3. इसके बाद आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी को भर दें. 
4. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं, जहां जरूरी हो वहां पर हस्ताक्षर करें. 
5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां लगाएं. 
6. आवदेन पूरा भरने के बाद समय सीमा में संबंधित कार्यालय में जमा करें. 
7. ध्यान रखें, आवेदन जमा करने के बाद रसीद को जरूर लें. 

कौन कौन से लगेंगे दस्तावेज?
1. जन्म प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (स्नातक/स्नातकोत्तर)
4. मार्कशीट (स्नातक/स्नातकोत्तर)
5. पासपोर्ट की कॉपी
6. विदेशी शिक्षण संस्थान में प्रवेश का प्रमाण
7. वीजा आवेदन और वीजा शुल्क रसीद
8. चिकित्सा बीमा दस्तावेज
9. यात्रा संबंधी दस्तावेज (हवाई किराया और रेल/बस किराया की जानकारी)

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

