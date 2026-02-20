MP Government Schemes: क्या है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया

MP Government Schemes: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आम जनता के हित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना भी शामिल है. इस योजना का मकसद उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना है, जो अविवाहित हैं या फिर जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है. सरकार की तरफ से हर महीने इन महिलाओं को पेंशन दी जाती है. ताकि महिलाएं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े.

बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हों. इसके अलावा, इन महिलाओं की कम के कम उम्र 50 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए. लाभार्थी महिला अविवाहित हो और आयकर दाता नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, महिला किसी भी तरह के राज्य या केंद्र सरकार, शासकीय निगम या किसी सरकारी अशासकीय कार्यालय में कर्मचारी या मानदेय कर्मी नहीं होनी चाहिए. इस योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को दिया जाता है. इस योजना के जरिए महिलाओं को 600 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं.

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

1. योजना का लाभ लेने के लिए अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म संबंधित अधिकारी के कार्यालय या अपनी ग्राम पंचायत में जमा करने होंगे.

2. या फिर समग्र पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.

3. यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कार्यालय की तरफ से आवेदन की रसीद जरूर लें.

4. ऑनलाइन या ऑफलाइन मिले सभी आवेदनों की जांच ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी.

5. जांच के दौरान अगर दस्तावेज गलत या अधूरे पाए जाते हैं, तो आवेदन कारण बताकर निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी लिखित रूप में दी जाएगी.

7. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी.

8. पेंशन मंजूर होते ही उसी महीने लाभार्थी का नाम पेंशन सूची में जोड़ दिया जाएगा.

9. इसके बाद हर महीने पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

10. इसके अलावा, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो https://socialjustice.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं.

कौन-कौन से दस्तावेज ?

1. मूल निवासी प्रमाण पत्र

2. समग्र आईडी

3. जन्म प्रमाण पत्र

4. बैंक पासबुक की प्रति

5. अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

6. इसके अलावा आयकरदाता न होने, शासकीय कर्मचारी न होने और परिवार पेंशन न मिलने से जुड़े स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी देना होता है.

