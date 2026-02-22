MP Government Schemes: कैसे मिलेगा 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' का लाभ? जानिए आवेदन का पूरा प्रोसेस

MP Government Schemes: मध्य प्रदेश में बेटियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना एक बड़ी पहल मानी जाती है. प्रदेश के अंदर कई ऐसे परिवार हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. जिसके चलते बेटियों की पढ़ाई या शादी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. ऐसे में यह योजना गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है. इस योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि लोगों के मन में यह विश्वास जगाना भी है कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि परिवार की शान होती है.

लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहारा देती है, ताकि वे स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक बिना रुकावट आगे बढ़ सकें. साथ ही, भविष्य में शादी जैसे बड़े खर्च की चिंता भी कुछ हद तक कम हो सके. इससे न सिर्फ परिवारों को राहत मिलती है, बल्कि बेटियों को भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला मिलता है. कुल मिलाकर, यह योजना बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है.

योजना से क्या-क्या लाभ?

1. 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र

छात्रा के नाम पर सरकार की तरफ से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. जिसमें मिलने वाली कुल राशि का उल्लेख होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. पहले 5 साल तक 6,000 रुपए हर साल जमा

रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार लगातार 5 साल तक हर साल 6 हजार रुपए जमा करती है. यानि कुल 30 हजार रुपए की राशि छात्रा के नाम पर जमा की जाती है.

3. कक्षा 6 में प्रवेश पर मिलेंगे 2 हजार रुपए

जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश लेती है, तो उसे दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है.

4. कक्षा 9 में प्रवेश पर मिलेंगे 4 हजार रुपए

जब बेटी नौवीं कक्षा में प्रवेश लेती है, तो उसे 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.

5. कक्षा 11 में प्रवेश पर 6 हजार रुपए

11वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है.

6. कक्षा 12 में एडमिशन पर 6 हजार रुपए

12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर फिर से 6 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है.

7. स्नातक या व्यावसायिक कोर्स के लिए 25000 रुपए दिए जाते हैं.

12वीं कक्षा के बाद अगर बेटी कम से कम 2 साल का स्नातक या प्रोफेशनल कोर्स करती है, तो कोर्स के पहले और आखिरी साल में 25000-25000 रुपए दो किस्तों में दिए जाते हैं.

8. 21 साल की उम्र पर 1 लाख का अंतिम भुगतान किया जाता है.

जब बेटी 21 साल की हो जाती है, 12वीं की परीक्षा दे चुकी होती है, तो सरकार की तरफ से तय शर्तें पूरी करती है, तब शादी के समय 1 लाख की अंतिम राशि दी जाती है.

क्या पात्रता होनी चाहिए?

1. बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ होना चाहिए.

2. बालिका का नाम अपने इलाके के आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज होना जरूरी है.

3. माता-पिता मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए.

4. माता-पिता आयकर भरने वाले (इनकम टैक्स देने वाले) नहीं होने चाहिए.

5. परिवार में दो या उससे कम बच्चे होने चाहिए.

6. दूसरे बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता ने परिवार नियोजन अपनाया होना चाहिए.

7. अगर पहली संतान बेटी है, तो उसे परिवार नियोजन अपनाए बिना भी योजना का लाभ मिल सकता है.

8. दूसरी बेटी को लाभ तभी मिलेगा, जब माता-पिता ने परिवार नियोजन अपनाया हो.

विशेष मामलों के लिए

1. माता या पिता की मृत्यु होने पर (परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों) बेटी का पंजीकरण 5 साल की उम्र तक कराया जा सकता है.

2. यदि माता या पिता दूसरी शादी कर चुके हों और पहले से दो बच्चे हों, तो दूसरी शादी से जन्मी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा.

3. पहले प्रसव में एक साथ तीन बेटियां जन्म लेने पर तीनों को योजना का लाभ मिलेगा.

4. जेल में बंद महिला कैदी से जन्मी बच्ची भी इस योजना की पात्र होगी.

5. बलात्कार पीड़िता से जन्मी बच्ची को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

6. स्वास्थ्य कारणों से परिवार नियोजन न अपनाने पर कलेक्टर 2 साल तक मामले को मंजूरी दे सकते हैं.

7. अनाथालय में रह रही बच्ची के लिए 1 वर्ष के भीतर और 5 वर्ष की आयु से पहले आवेदन जरूरी है.

8. गोद ली गई बच्ची के लिए दत्तक माता-पिता को गोद लेने के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा.

कौन-कौन से दस्तावेज?

1. बालिका का समग्र पहचान पत्र

2. पारिवारिक समग्र पहचान पत्र

3. माता/पिता के साथ बालिका की फोटो

4. परिवार नियोजन प्रमाण पत्र (दूसरी बेटी के लिए)

कैसे करें आवेदन ?

1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर दिए गए अभी आवेदन करें वाले विकल्प पर क्लिक करें.

3. आगे बढ़ने से पहले स्वयं घोषणा को स्वीकार करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें.

4. अब बालिका और उसके परिवार की समग्र आईडी दर्ज करें.

5. इसके बाद बेटी और परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारी सही-सही भरें.

6. सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!