एमपी में बदल जाएंगे 25 साल पुराने नियम! इन कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा

MP Two Child Policy Amendment Law: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. दरअसल, यह नियम लंबे समय से कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं. वहीं सरकार दो बच्चों के नियम और नई भर्तियों में लागू परिवीक्षा अवधि को लेकर संशोधन करने जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से सलाह लेने के बाद इसका प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भेजा जाएगा. इन बदलावों से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बता दें कि 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों की शर्त लागू की थी. इसके तहत तीन बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता तय की गई थी. नौकरी के दौरान तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्त करने का प्रावधान था. वहीं बीते सालों में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ. जिसके चलते कई कर्मचारियों को नौकरी तक भी गंवानी पड़ गई.

मोहन सरकार बदलेगी नियम

हालांकि, अब मोहन यादव सरकार की तरफ से इस नियम को बदलने की तैयारी चल रही है. इसके लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 को आधार बनाया गया है. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेशकी कुल प्रजनन दर 2.4 बताई जाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर औसत 1.9 से अधिक है. शहरी इलाकों में यह दर 1.8 और ग्रामीण इलाकों में 2.6 फीसदी दर्ज की गई है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही इस तरह के नियमों में बदलाव कर चुके हैं, अब मध्य प्रदेश भी करने जा रहा है.

परिवीक्षा को लेकर भी मंथन

इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को लेकर भी राहत देने की योजना बना रही हैं. इसको लेकर अभी कर्मचारी परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद लंबे समय तक नियमित नहीं पाते हैं. नए प्रस्ताव के तहत परिवीक्षा समाप्त होने के छह महीने के अंदर नियमितीकरण अनिवार्य किया जाएगा. इससे वेतनवृद्धि और अन्य लाभों में देरी नहीं होगी. कमलनाथ सरकार के समय नियुक्त कर्मचारियों के लिए तीन साल की परिवीक्षा अवधि तय थी, जिसको लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है.

