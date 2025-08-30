विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार! लाखों रुपये की मदद करेगी MP सरकार, जानें डिटेल्स

MP Government News: मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है. उच्च शिक्षा विभाग ने 'विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना-2025' की घोषणा की है, जो अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक बेहतरीन अवसर है. इस योजना के तहत सरकार चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 40,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो वर्तमान विनिमय दर के अनुसार लगभग 35 लाख रुपये है. यह छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए है.

यह भी पढ़ें: सोना-चांदी की कीमतों की रफ्तार से कांपे खरीदार, इंदौर-भोपाल में दामों ने बढ़ाई टेंशन

विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार!

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना-2025 की अधिसूचना जारी की है. इस योजना के तहत सरकार छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इस सहायता की राशि 40,000 अमेरिकी डॉलर सालाना होगी, जो वर्तमान में लगभग 35 लाख रुपये के बराबर है. यह मदद छात्रों को उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण सहारा प्रदान करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष

आवेदन करने की अंतिम तिथि

इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर है. योजना के तहत यह छात्रवृत्ति केवल स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए. कुल 20 छात्रों को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा. स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 25 वर्ष और शोध उपाधि के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है. ध्यान रहे कि एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा और वह भी केवल एक बार.

कब मिलता है मौका?

इस छात्रवृत्ति के लिए हर साल दो बार चयन का अवसर दिया जाता है. जनवरी से जून सत्र के लिए 10 छात्रवृत्तियां और जुलाई से दिसंबर सत्र के लिए 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं.