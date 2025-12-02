Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3026300
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

7 मई से 2 दिसंबर तक... MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़, जानें मोहन सरकार ने कब लिया कितना कर्ज

MP News: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार आज ₹3000 करोड़ के कर्ज के लिए आरबीआई के माध्यम से ऑक्सन करेगी, जिसका भुगतान कल (3 दिसंबर) होगा. यह कर्ज तीन किस्तों में लिया जा रहा है. 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 मई से 2 दिसंबर तक... MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़, जानें मोहन सरकार ने कब लिया कितना कर्ज

MP Government News: मध्य प्रदेश सरकार ने मई से दिसंबर तक लगातार कई चरणों में कर्ज लिया है, जिससे चालू वित्त वर्ष का कुल लोन 49,600 करोड़ तक पहुंच गया है. सरकार आज फिर 3,000 करोड़ का नया कर्ज ले रही है, जो आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा और जिसका ब्याज हर वर्ष 3 जून और 3 दिसंबर को चुकाया जाएगा. शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर रही है और इसी क्रम में आज 3,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए ऑक्शन किया जा रहा है. इससे पहले चलिए जानते हैं मोहन सरकार कब-कब कर्ज लिया है.

MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़
दरअसल, शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर रही मोहन सरकार आज 3,000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए ऑक्शन करेगी, जिसका भुगतान कल होगा. तीनों कर्ज RBI के ज़रिए लिए जा रहे हैं और हर छह महीने में 3 जून और 3 दिसंबर को ब्याज का पेमेंट किया जाएगा. इस कर्ज के साथ, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार का कर्ज 49,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. 

यह भी पढ़ें: अनुपूरक बजट क्‍या होता है? कब पड़ती है इसकी जरूरत, क्या है मोहन सरकार के इसे पेश करने का बड़ा कारण

Add Zee News as a Preferred Source

 

जानें मोहन सरकार ने कब लिया कितना कर्ज
इससे पहले मोहन सरकार ने नवंबर और अक्टूबर में भी बड़े कर्ज लिए थे. 11 नवंबर को ऑक्सन के बाद 12 नवंबर को ₹4,000 करोड़ (16, 22 और 19 साल के लिए) और 28 अक्टूबर को ₹5,200 करोड़ (21 और 22 साल के लिए) के कर्ज लिए गए थे. पहला कर्ज ₹2,700 करोड़ 21 साल के लिए और दूसरा ₹2,500 करोड़ 22 साल के लिए लिया गया था.

23 सितम्बर को दो कर्ज
इसके अलावा 23 सितंबर को 18 साल और 21 साल के समय के लिए 1500 करोड़ रुपये के दो कर्ज लिया था. 9 सितंबर को 1500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये के तीन कर्ज लिए गए थे. ये कर्ज 17 साल, 19 साल और 20 साल के समय के लिए हैं. इससे पहले 26 अगस्त को मोहन सरकार ने 2500 करोड़ रुपये और 2300 करोड़ रुपये के दो कर्ज लिए थे. ये कर्ज 20 साल और 18 साल के समय के लिए हैं.

चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज 7 मई को
बता दें कि मोहन सरकार ने चालू फाइनेंशियल ईयर (चालू वित्त वर्ष) का पहला लोन 7 मई को लिया था. इस दिन 2,500 करोड़ रुपये के दो लोन लिए गए थे. पहला 2,500 करोड़ रुपये का लोन मई में 12 साल के लिए लिया गया था, जिसका इंटरेस्ट 7 मई 2037 तक देना होगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newscm mohan yadav

Trending news

mp news
7 मई से 2 दिसंबर तक... MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़, जानें कब लिया कितना
National Pollution Control Day
2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस? 41 साल पहले ऐसा क्या हुआ था?
indore news
इंदौर में चलते-चलते लड़खड़ाकर गिरा युवक, फिर नहीं उठा, CCTV में कैद हुआ मौत का मंजर
bhopal news
कलपेन से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक...भोपाल गैस त्रासदी पर बन चुकी हैं ये फिल्में,देखें
gwalior news
ग्वालियर के सरकारी स्कूल में हड़कंप, मिड-डे-मील की सब्जी में निकला मरा हुआ मेंढक
chhattisgarh news
छग में CM नगरोत्थान योजना लॉन्च, अब शहर बनेंगे मॉडर्न, 429 करोड़ के 26 काम मंजूर
durg news
इस शहर में लड़कियों ने मचाया उत्पात, ब्लेड और एसिड से किया अटैक, दहशत में लोग
chhattisgarh news
रायपुर में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच, देखने आ रहे हैं तो समझ लें ट्रैफिक प्लान
Singrauli murder case
खून का रिश्ता शर्मसार! सिंगरौली में भाई ही निकला भाई का कातिल, पुलिस ने किए खुलासे
ujjain news
उज्जैन में संत राजनीति का उलटफेर, स्थानीय आखड़ा परिषद भंग; जानिए कौन संभालेगा कमान