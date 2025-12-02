7 मई से 2 दिसंबर तक... MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़, जानें मोहन सरकार ने कब लिया कितना कर्ज

MP Government News: मध्य प्रदेश सरकार ने मई से दिसंबर तक लगातार कई चरणों में कर्ज लिया है, जिससे चालू वित्त वर्ष का कुल लोन 49,600 करोड़ तक पहुंच गया है. सरकार आज फिर 3,000 करोड़ का नया कर्ज ले रही है, जो आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा और जिसका ब्याज हर वर्ष 3 जून और 3 दिसंबर को चुकाया जाएगा. शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर रही है और इसी क्रम में आज 3,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए ऑक्शन किया जा रहा है. इससे पहले चलिए जानते हैं मोहन सरकार कब-कब कर्ज लिया है.

MP सरकार का इस साल का लोन 49600 करोड़

दरअसल, शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर रही मोहन सरकार आज 3,000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए ऑक्शन करेगी, जिसका भुगतान कल होगा. तीनों कर्ज RBI के ज़रिए लिए जा रहे हैं और हर छह महीने में 3 जून और 3 दिसंबर को ब्याज का पेमेंट किया जाएगा. इस कर्ज के साथ, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार का कर्ज 49,600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.

जानें मोहन सरकार ने कब लिया कितना कर्ज

इससे पहले मोहन सरकार ने नवंबर और अक्टूबर में भी बड़े कर्ज लिए थे. 11 नवंबर को ऑक्सन के बाद 12 नवंबर को ₹4,000 करोड़ (16, 22 और 19 साल के लिए) और 28 अक्टूबर को ₹5,200 करोड़ (21 और 22 साल के लिए) के कर्ज लिए गए थे. पहला कर्ज ₹2,700 करोड़ 21 साल के लिए और दूसरा ₹2,500 करोड़ 22 साल के लिए लिया गया था.

23 सितम्बर को दो कर्ज

इसके अलावा 23 सितंबर को 18 साल और 21 साल के समय के लिए 1500 करोड़ रुपये के दो कर्ज लिया था. 9 सितंबर को 1500 करोड़ रुपये और 1000 करोड़ रुपये के तीन कर्ज लिए गए थे. ये कर्ज 17 साल, 19 साल और 20 साल के समय के लिए हैं. इससे पहले 26 अगस्त को मोहन सरकार ने 2500 करोड़ रुपये और 2300 करोड़ रुपये के दो कर्ज लिए थे. ये कर्ज 20 साल और 18 साल के समय के लिए हैं.

चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज 7 मई को

बता दें कि मोहन सरकार ने चालू फाइनेंशियल ईयर (चालू वित्त वर्ष) का पहला लोन 7 मई को लिया था. इस दिन 2,500 करोड़ रुपये के दो लोन लिए गए थे. पहला 2,500 करोड़ रुपये का लोन मई में 12 साल के लिए लिया गया था, जिसका इंटरेस्ट 7 मई 2037 तक देना होगा.

