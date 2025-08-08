MP में इंदौर से भोपाल तक प्रशासन में बड़ा बदलाव, 10 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871776
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में इंदौर से भोपाल तक प्रशासन में बड़ा बदलाव, 10 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी

MP Govt Administrative Changes: मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में 10 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मध्य प्रदेश की खबरें
मध्य प्रदेश की खबरें

MP News: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में 10 आईएएस अधिकारियों को प्रभारी बनाया है, जो संभाग स्तर पर चल रहे विकासकार्यों की समीक्षा, योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के काम देखेंगे. सभी 10 अधिकारियों में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े संभागों में भी अहम नियुक्तियां हुई हैं. जो संभागों की प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा करेंगे. हालांकि यह व्यवस्था एमपी में पहले से भी चल रही है, लेकिन इस बार मोहन सरकार ने कुछ सीनियर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है. 

एमपी के सीनियर अधिकारी हैं प्रभारी 

दरअसल, 10 में से 8 संभागों में मोहन सरकार ने अपर मुख्य सचिव और दो संभागों में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभारी बनाया है. सीएम मोहन यादव के पूर्व सचिव रहे डॉ. राजेश राजौरा और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव रहे नीरज मंडलोई को भी नई जिम्मेदारी संभागों की ही मिली है. डॉ. राजेश राजौरा सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन संभाग का प्रभारीय काम देखेंगे. बताया जा रहा है कि एमपी में कई संभागों के प्रभारीय आईएएस रिटायर होने वाले थे, जबकि कई अपर मुख्य सचिव पहले से रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में एमपी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. 

ये भी पढ़ेंः MP में छुट्टी पर चला गया मानसून, 7 दिन बाद थमा बारिश का दौर, आज ऐसा रहेगा मौसम

कौन किस संभाग का प्रभारी 

  • डॉ. राजेश राजौरा को उज्जैन संभाग की कमान. 
  • संजय कुमार शुक्ल को भोपाल संभाग की कमान. 
  • अशोक बर्णवाल को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी. 
  • मनु श्रीावस्तव को चंबल संभाग की जिम्मेदारी. 
  • अनुपम राजन को इंदौर संभाग की कमान. 
  • नीरज मंडलोई को नर्मदापुरम संभाग की कमान. 
  • संजय दुबे को जबलपुर संभाग की कमान. 
  • दीपाली रस्तोगी को सागर संभाग की कमान. 
  • रश्मि अरुण शमी को रीवा संभाग. 
  • शिवशेखर शुक्ला को शहडोलं संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

ये सभी अधिकारी अपने-अपने संभागों में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे. वहीं सभी अधिकारियों के पास उनके संभाग में आने वाले जिलों में राज्य स्तर पर चल रही सभी योजनाओं और विभागों से संबंधित कामकाज की जिम्मेदारी रहेगी. इन अधिकारियों को हर दो महीने में लगभग एक बार जिलों में भ्रमण करना होगा और सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कामों की लगातार समीक्षा करना होगा. मुख्यमंत्री की तरफ से संभागीय स्तर पर ली जाने वाली बैठकों में उपस्थित रहना होगा.

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, टूटकर गिरी मॉल की लिफ्ट, 13 लोग घायल, कई की हालत गंभीर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP govtmp newsMP IAS officers

Trending news

indore news
इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी!बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पकड़ाए
sehore news
सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास
mp news
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
cg mausam update
9 अगस्त तक भीगा रहेगा पूरा छत्तीसगढ़! लगातार बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल
mp news
PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला,ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर ठगी
mp news
चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गए लोग
jabalpur news
रक्षाबंधन पर कैसे खाए पेड़ा-बर्फी, आसमान छू रहे दूध के दाम; रेट सुनते बढ़ जाएगा बीपी
mp news
फिर विवादों में पड़ सकते हैं धीरेंद्र शास्त्री, कहा देश में हवस के पुजारी हैं, तो...
chhatarpur news
Chhatarpur News-महिला ने दिया सांप के बच्चों को जन्म! असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश
indore news
इंदौर में अब 'ओजोन थेरेपी' से होगा कैंसर का इलाज, हफ्ते भर की ट्रीटमेंट में होगा असर
;