/MP सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, GAD ने जारी किए निर्देश

सरकार के इन नए निर्देशों के अनुसार, जिन अन्य पात्र कर्मचारियों को सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद यह योग्यता प्राप्त करने के लिए कुल 5 साल तक का समय दिया जाएगा. इसके तहत पदोन्नति के बाद 2 साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में कर्मचारियों को परीक्षा पास करनी होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 3 साल और बढ़ाया जा सकेगा. हालांकि, तय समयसीमा में योग्यता पूरी न होने पर कर्मचारियों को वापस उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया जाएगा. स्पष्ट किया गया है कि यह छूट और प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही लागू होंगे, जबकि सीधी भर्ती या अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों में सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा के नियम पहले की तरह ही अनिवार्य बने रहेंगे.