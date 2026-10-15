Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /Madhya Pradesh - MP
  • /MP सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, GAD ने जारी किए निर्देश

MP सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, GAD ने जारी किए निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप राज्य शासन ने मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सहायक ग्रेड 3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए सीपीसीटी में छूट आदि से संबंधित समेकित निर्देश जारी किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 15, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 11:32 AM IST
MP सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, GAD ने जारी किए निर्देश

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन: देवी स्थापना न होने पर बच्चों ने दिया धरना
2
3
4
5