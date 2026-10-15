/MP सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मियों को पदोन्नति में सीपीसीटी से छूट, GAD ने जारी किए निर्देश

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मध्य प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत सहायक ग्रेड-3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति को लेकर समेकित और संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस नए आदेश के तहत 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सीपीसीटी (CPCT) स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से पूरी छूट दे दी गई है, जिससे प्रशासनिक अमले में लंबे समय से चली आ रही भ्रांतियां और असमंजस दूर हो गए हैं.
अन्य कर्मचारियों को मिला 5 साल का अवसर
सरकार के इन नए निर्देशों के अनुसार, जिन अन्य पात्र कर्मचारियों को सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद यह योग्यता प्राप्त करने के लिए कुल 5 साल तक का समय दिया जाएगा. इसके तहत पदोन्नति के बाद 2 साल की परिवीक्षा (प्रोबेशन) अवधि में कर्मचारियों को परीक्षा पास करनी होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 3 साल और बढ़ाया जा सकेगा. हालांकि, तय समयसीमा में योग्यता पूरी न होने पर कर्मचारियों को वापस उनके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर भेज दिया जाएगा. स्पष्ट किया गया है कि यह छूट और प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही लागू होंगे, जबकि सीधी भर्ती या अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों में सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा के नियम पहले की तरह ही अनिवार्य बने रहेंगे.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अनिवार्यता के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है. साथ ही अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद निर्धारित कम्प्यूटर अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का अवसर दिया गया है.
अब सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हें CPCT एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें पदोन्नति के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा अथवा निर्धारित समकक्ष योग्यता प्राप्त करना होगी.
यदि कर्मचारी 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में आवश्यक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परिवीक्षा अवधि अधिकतम 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी. इस प्रकार उन्हें पदोन्नति के बाद कुल 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता प्राप्त करनी होगी. इस अवधि में आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करने पर संबंधित कर्मचारी को उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस पदस्थ कर दिया जाएगा.उक्त प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होंगे.
सीधी भर्ती आदि में नहीं मिलेगा लाभ
सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में CPCT एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा की निर्धारित अर्हताएं यथावत अनिवार्य रहेंगी.
45 वर्ष से अधिक वालों को बड़ी राहत
आदेश अनुसार शासकीय सेवक अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की गई है, परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी.