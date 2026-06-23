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UCC पर MP सरकार की बड़ी पहल, क्या होंगे शादी, तलाक और गोद लेने के नियम? आम नागरिकों, धर्मगुरुओं और राजनैतिक दलों ने रखी राय

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं. इसी सिलसिले में समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने 22 जून को प्रशासन अकादमी में राज्य स्तरीय बैठक ली.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 23, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:10 PM IST
UCC पर MP सरकार की बड़ी पहल, क्या होंगे शादी, तलाक और गोद लेने के नियम? आम नागरिकों, धर्मगुरुओं और राजनैतिक दलों ने रखी राय

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