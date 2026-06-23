समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. प्रदेश में इसे लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ने मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में आयोजित एक अहम बैठक में कमेटी ने सिर्फ सरकारी विभागों का प्रजेंटेशन ही नहीं देखा, बल्कि विभिन्न राजनैतिक दलों, अलग-अलग धर्मों के गुरुओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी राय भी दर्ज की. इस महामंथन में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने (दत्तक नियम) जैसे बेहद संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा हुई और कई लिखित सुझाव भी सौंपे गए, जो आने वाले समय में प्रदेश की नई कानूनी व्यवस्था का आधार बन सकते हैं.