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समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. प्रदेश में इसे लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ने मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में आयोजित एक अहम बैठक में कमेटी ने सिर्फ सरकारी विभागों का प्रजेंटेशन ही नहीं देखा, बल्कि विभिन्न राजनैतिक दलों, अलग-अलग धर्मों के गुरुओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी राय भी दर्ज की. इस महामंथन में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने (दत्तक नियम) जैसे बेहद संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा हुई और कई लिखित सुझाव भी सौंपे गए, जो आने वाले समय में प्रदेश की नई कानूनी व्यवस्था का आधार बन सकते हैं.
उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ शोभा वेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्ध पाल सिंह ने सुझाव सुने. शासन की ओर से सभी मौखिक और लिखित सुझावों को दर्ज किया गया. सुझावों में प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी गई.
विभागों ने दिया प्रजेंटेशन
गौरतलब है कि, उच्च स्तरीय समिति के समक्ष मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, जनजाति आयोग और वनवासी विकास संघ ने अपने सुझाव दिए. समिति के समक्ष जनजाति कार्य विभाग, गृह, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य,जेल विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया गया. उन्होंने अपनी विभागीय योजनाओं के प्रावधानों के साथ समान नागरिक संहिता को जोड़ा.
इन्होंने भी दिए सुझाव
बैठक में भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आदि के पदाधिकारियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए. बाद में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म गुरुओं ने भी समिति के समक्ष अपने सुझाव दिए. इसके बाद समिति ने भोपाल जिले के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की राय जानी. सुझाव देने वालों में विधायक और अन्य धर्मगुरु भी शामिल थे.