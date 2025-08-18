MP में अब गाय का दूध खरीदेगी मोहन सरकार, जानिए कैसे मिलेगा 10 लाख का फायदा
MP में अब गाय का दूध खरीदेगी मोहन सरकार, जानिए कैसे मिलेगा 10 लाख का फायदा

MP News: मध्य प्रदेश सरकार अब पशुपालकों से गाय का दूध खरीदेगी. सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है. खास बात यह है कि 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:08 AM IST
गाय का दूध खरीदेगी एमपी सरकार
गाय का दूध खरीदेगी एमपी सरकार

MP Govt Buy Cow Milk: एमपी के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अब गाय का दूध खरीदने का ऐलान भी किया है. सीएम मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया है, उनका कहना है कि 2028 तक मप्र को मिल्क कैपिटल बनाना है, इसलिए अब सरकार भी भैंस के साथ-साथ गाय का दूध भी खरीदेगी, जबकि दूध की कीमत ज्यादा भी होगी, जिससे पशुपालकों को भी फायदा होगा. उन्होंने प्रदेश में गोशाला यूनिट स्थापित करने का ऐलान भी किया है. वहीं खास बात यह है कि प्रदेश के पशुपालकों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जो सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है. 

10 लाख का फायदा 

सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि एमपी सरकार की तरफ से पशुपालक को 10 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान के तौर पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. रतलाम जिले के कुंडाल गांव में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसकी शुरुआत करेगी. प्रदेश में जो भी किसान दूध का उत्पादन भी करते हैं, उन्हें गाय खरीदने के लिए यह राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी. इसके लिए पशुपालन विभाग की तरफ से पूरा रोडमैप जल्द तैयार किया जाएगा, ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके, वहीं 25 गाय और 42 लाख रुपए तक की गोशाला यूनिट भी स्थापित करने का ऐलान सीएम मोहन यादव ने किया है, जिससे पशुपालकों को पशुपालन से संबंधित उत्पाद भी आसानी से मिलेंगे. 

ये भी पढ़ेंः MP Weather: मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी, आज ऐसा रहेगा मौसम

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी डेयरी के तहत दूध खरीदा जा रहा है. लेकिन अब गाय का दूध भी अलग-अलग जिलों से खरीदा जाएगा. मध्य प्रदेश में दूध का अच्छा उत्पादन होता है. जिससे किसानों के साथ-साथ सरकार को भी फायदा होने की उम्मीद है. वहीं 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का रोडमैप भी जल्द ही बताया जाएगा. 

सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान रतलाम जिले में किया है. इस रीजन में भी दूध का अच्छा उत्पादन होता है. मुख्यमंत्री ने विभागों में खाली पड़ी भर्तियों पर भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी विभागों में खाली पड़ी भर्तियां भी होगी. 

ये भी पढ़ेंः बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट

