480000 केस लंबित, MP हाईकोर्ट में एक साथ 10 स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई, क्यों हुआ यह फैसला
480000 केस लंबित, MP हाईकोर्ट में एक साथ 10 स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई, क्यों हुआ यह फैसला

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, ऐसे में अब यहां 10 स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, ऐसे में जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Hindustan Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:23 PM IST
जबलपुर हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच गठित
MP News: जबलपुर हाईकोर्ट में 4 लाख 80 हजार लंबित मामले सालों से पड़े हुए हैं. ऐसे में लंबित मामलों के समाधान के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने एक साथ 10 स्पेशल बेंचों का गठन किया है, माना जा रहा है कि संभवत यह इतिहास में पहला मौका है, जब ऐसा हुआ है. खास बात यह है कि ये बेंचें शनिवार से सुनवाई शुरू करेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि बार एसोसिएशन की तरफ से इसके लिए पत्र लिखा गया था, ऐसे में यह फैसला वकीलों के हिसाब से भी अहम है कि क्योंकि वकीलों के केस भी जल्द निपटेंगे. 

एमपी हाईकोर्ट में लाखों केस लंबित 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में लगभग 4.80 लाख केस लंबित हैं, इनमें से मुख्य पीठ जबलपुर में करीब 3,000 जमानत याचिकाएं लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में कुल मंजूरी 53 न्यायाधीशों की है, फिलहाल केवल 41 न्यायाधीश ही काम करते हैं. इस वजह से प्रत्येक जज पर अत्यधिक मामलों का दबाव है, जिससे सुनवाई में देरी हो रही है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके जैन और सचिव परितोष त्रिवेदी ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर लंबित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया था. इसके जवाब में हाईकोर्ट ने ये विशेष बेंचें गठित की हैं, जिनमें दस वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 साल बाद ट्रेन की चेन पुलिंग का सच सामने आया!

ये जज करेंगे सुनवाई 

  • जस्टिस अचल कुमार पालीवाल
  • जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल
  • जस्टिस देवनारायण मिश्रा
  • जस्टिस दीपक खोत
  • जस्टिस अजय कुमार निरंकारी
  • जस्टिस हिमांशु जोशी
  • जस्टिस रामकुमार चौबे
  • जस्टिस रत्नेशचंद्र सिंह बिसेन
  • जस्टिस बी.पी. शर्मा
  • जस्टिस प्रदीप मित्तल

तेजी से निपटेंगे केस 

विशेष बेंचों के गठन से न केवल लंबित मामलों का समाधान तेजी से होगा, बल्कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की जमानत याचिकाओं पर भी जल्द सुनवाई हो सकेगी, इससे न्याय मिलने में हो रही देरी को कम करने में मदद मिलेगी. पिछले कुछ सालों में लोक अदालतों और मीडिएशन केंद्रों के जरिए भी मामलों के निपटारे की गति बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन केसों की भारी संख्या के सामने ये प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो सके. बार एसोसिएशन और न्याय विशेषज्ञ लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बाकी 12 स्वीकृत न्यायाधीश पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि न्यायपालिका पर दबाव कम हो और आम जनता को समय पर न्याय मिल सके. 

ये भी पढ़ेंः सीएम मोहन ने मुरैना के SDM को किया निलंबित, 'आचरण की मर्यादा से कोई समझौता नहीं'

