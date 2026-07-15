जल्द सुलझ सकता है OBC आरक्षण विवाद! 15 जुलाई से हर दिन होगी डे-टू-डे सुनवाई, एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मंगलवार को हाई कोर्ट के जज आनंद पाठक और विनय सराफ की स्पेशल बेंच के सामने OBC आरक्षण से जुड़ी 91 याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों की सुनवाई मूल रूप से 15 जुलाई से शुरू होनी थी और लगातार सुनवाई के आदेश पहले से ही लागू थे. प्रशासनिक कारणों से उन्हें गलती से 14 जुलाई की सूची में शामिल कर लिया गया था. बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी 91 याचिकाओं पर सुनवाई अब पहले से तय समय के अनुसार रोजाना होगी. OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दीं.