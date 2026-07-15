जल्द सुलझ सकता है OBC आरक्षण विवाद! 15 जुलाई से हर दिन होगी डे-टू-डे सुनवाई, एमपी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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MP OBC reservation: मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण से जुड़े चर्चित मामले की सुनवाई मंगलवार को नहीं हो सकी. अब इस प्रकरण की सुनवाई 15 जुलाई से हाई कोर्ट की विशेष पीठ में हर दिन दोपहर 2:30 बजे नियमित रूप से होगी. इस संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पहले तय कार्यक्रम के अनुसार मामले की रोजाना (डे-टू-डे) सुनवाई जारी रहेगी.
मंगलवार को हाई कोर्ट के जज आनंद पाठक और विनय सराफ की स्पेशल बेंच के सामने OBC आरक्षण से जुड़ी 91 याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों की सुनवाई मूल रूप से 15 जुलाई से शुरू होनी थी और लगातार सुनवाई के आदेश पहले से ही लागू थे. प्रशासनिक कारणों से उन्हें गलती से 14 जुलाई की सूची में शामिल कर लिया गया था. बाद में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी 91 याचिकाओं पर सुनवाई अब पहले से तय समय के अनुसार रोजाना होगी. OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने कुछ मामलों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई. इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं सुनवाई के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दीं.
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2019 में तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रिजर्वेशन 14 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट करने का फैसला किया. इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस बढ़ोतरी से राज्य का कुल रिजर्वेशन 63 परसेंट हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 परसेंट की लिमिट से ज्यादा है. इन वजहों से हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा 13 परसेंट OBC रिजर्वेशन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अब रेगुलर सुनवाई चल रही है, इसलिए उम्मीद है कि OBC रिजर्वेशन के बारे में जुलाई या अगस्त में फाइनल फैसला आ सकता है.
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