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MP की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, HC का मानदेय और एरियर्स पर बड़ा आदेश

MP Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करीब 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत देते हुए साल 2019 से 2023 तक के 48 माह का बकाया मानदेय एरियर देने का निर्देश दिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 08, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:56 PM IST
MP की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, HC का मानदेय और एरियर्स पर बड़ा आदेश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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