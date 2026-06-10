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छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज, 26 बच्चों की हुई थी मौत

Chhindwara cough syrup case: छिंदवाड़ा के चर्चित जहरीले कफ सिरप मामले में आरोपित डॉक्टर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. 26 से अधिक बच्चों की मौत से जुड़े इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरोपी डॉक्टर एम एस ठाकुर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:08 AM IST
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज, 26 बच्चों की हुई थी मौत

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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