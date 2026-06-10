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Chhindwara cough syrup case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने छिंदवाड़ा के बहुचर्चित जहरीले कफ सिरप कांड के आरोपी डॉक्टर एम एस ठाकुर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है. एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है. जमानत आवेदन में कहा गया था कि डॉक्टर ठाकुर परासिया में पिछले 45 वर्ष से शिशु रोग विशेषज्ञ की प्रैक्टिस कर रहे हैं. बच्चों की मौत सिरप में पाए गए जहरीले डाइएथलीन ग्लाइकोल के कारण हुई है. इसकी जानकारी डॉक्टर को नहीं थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि, डॉक्टर ने नेक नीयत से मरीजों को दवा लिखी और ऐसा करने के लिए उन्हें निर्माता या वितरक से कोई फायदा या कमीशन नहीं मिला. दवा के भंडारण, वितरण या निपटान में भी उनकी कोई भूमिका नहीं थी.
कफ सिरफ पीने से हुई थी बच्चों की मौत
वहीं आवेदक का कहना है कि, उन पर चार बच्चों के इलाज का आरोप है जिनकी बाद में मौत हो गई थी, लेकिन चार्ज-शीट में सिर्फ दो बच्चे का जिक्र है. उनका नाम सप्लीमेंट्री चार्ज-शीट में जोड़ा गया था. मौतें 'फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन' की वजह से नहीं, बल्कि दवा में कथित तौर पर मौजूद जहरीली मिलावट की वजह से हुई थीं. 4 अक्टूबर 2025 को मिली दवा के सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि 'कोल्ड्रिफ' (Coldrif) कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद था.
शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध
वहीं राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सी एम तिवारी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सितंबर से अक्टूबर 2025 के बीच जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत हो गई थी. ऐसे मामले में जमानत का लाभ देना उचित नहीं है. सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत अर्जी रद्द कर दी है.
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