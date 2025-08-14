MP की पहली यूनिवर्सिटी में पहले नंबर का खेला, अभ्यर्थियों के साथ धोखा, चला HC का डंडा

Sagar News: मध्य प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों को एमपी हाईकोर्ट ने अवैध माना है, क्योंकि इस मामले में बड़ा गड़बड़ियां दिखी थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है.
Trending Photos
MP News: सागर जिले के डॉ. सर हरिसिंहगौर विश्वविद्यालय में एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. क्योंकि यहां 82 पदों पर 157 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों को एमपी हाईकोर्ट ने अवैध माना है, हाईकोर्ट का कहना है कि यह नियुक्तियां अनुचित और अवैधानिक तरीके से की गई थी. ऐसे में इस फैसले को खारिज किया जाता है. एमपी हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है, वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि यह नियुक्तियां साल 2013 में की गई थी, जिसमें गड़बड़ियों की आशंका को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी.
एमपी हाईकोर्ट ने लिया एक्शन
दरअसल, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियों पर एमपी हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है. कोर्ट ने यह माना कि सभी नियुक्तियां अवैध थी जो अभ्यर्थियों के साथ एक तरह का धोखा है. क्योंकि इन नियुक्तियों के लिए न तो उचित विज्ञापन दिया गया था, जबकि न ही यूजीसी चयन प्रक्रिया का सही तरह से पालन किया गया था, जबकि यह भी गड़बड़ियां पाई गई थी कि जिन लोगों ने आवेदन तक नहीं किया था, उन्हें भी इन पदों पर भर्ती कर दिया था, इसलिए यह सभी नियुक्तियां अवैध हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है. इसके अलावा कोर्ट ने यह तर्क भी दिया कि पहले नियुक्ति को लेकर जो आदेश दिए गए थे उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया, जबकि कुलाध्यक्ष की सलाह को नजरअंदाज करना एक तरह से अवैधता को छिपाने का एक स्पष्ट प्रयास था. इससे पहले 2018 में भी एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में फिर से साक्षात्कार व पुनर्मूल्यांकन की सलाह दी थी.
ये भी पढ़ेंः MP Weather: एमपी मानसून की शानदार वापसी, इस जिले में 20 दिन बाद हुई बारिश, अलर्ट जारी
बताया जा रहा है कि तब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 2020 में यह बात मान ली थी, लेकिन बाद में 2022 में अचानक बिना किसी जानकारी के बचे हुए 82 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति को भी पुष्टि दे दी थी. ऐसे में एमपी हाईकोर्ट ने इन्हीं सब तर्कों को ध्यान में रखते हुए सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां निरस्त कर दी हैं.
वहीं हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बात भी तय की है. हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय को उन लोगों से जुर्माना राशि वसूलने की स्वतंत्रता होगी, जो लगातार बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं. क्योंकि यह मामला पूरी तरह से अवैधानिक था, इसलिए इस एमपी हाईकोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट कार्रवाई की गई है.
ये भी पढ़ेंः Indore Weather: इंदौर में खत्म होगा बारिश का सूखा, आज बरसात की उम्मीद, ऐसा रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!