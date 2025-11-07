जो आज साहिबे मसनद हैं वो...जज साहब ने क्यों पढ़ा राहत इंदौरी का ये मशहूर शेर

Atul Shridharan Farewell: एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस रहे अतुल श्रीधरन का विदाई समारोह भी चर्चा है, उनका इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ है, ऐसे में 4 नवंबर को एमपी हाईकोर्ट में उनका विदाई समारोह था, जिसमें एमपी के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा समेत कई सीनियर जज और वकील भी शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कई बातें कही और भावुक होते हुए राहत इंदौरी का शेर भी पढ़ा है, जिसका वीडियो सामने आया है. अतुल श्रीधरन अपने कुछ फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं, दमोह के सतरिया कांड में भी उन्होंने स्वत: संज्ञान लिया था.

चीज जस्टिस का धन्यवाद किया

अतुल श्रीधरन ने अपने विदाई समारोह में राहत इंदौरी का शेर 'जो आज साहिब-ए-मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है' पढ़ा और इस दौरान वह भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि वे इस कोर्ट में बिताए अपने कार्यकाल को हमेशा याद रखेंगे और मैं चीफ जस्टिस का धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से मुझे यहां अच्छा समय बिताने का अवसर मिला। वे बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं और सभी से तालमेल बनाकर चलते हैं. जस्टिस श्रीधरन ने अपने साथी न्यायाधीशों और वरिष्ठों का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि उनके गुरु गोपाल सुब्रमण्यम और सत्येंद्र कुमार व्यास की प्रेरणा से ही वे इस मुकाम तक पहुंचे है.

ट्रांसफर पर कही यह बात

अतुल श्रीधरन ने अपने ट्रांसफर पर कहा है कि यह सेवा का स्वाभाविक हिस्सा है. अब जब मैं देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा रहा हूं, तो यह मेरे लिए सीखने और अनुभव बढ़ाने का नया अवसर होगा. वहीं इस दौरान सभी ने उन्हें सफर के लिए बधाई भी दी.

कई मामलों में लिया स्वत: संज्ञान

एमपी हाईकोर्ट में जस्टिस रहने के दौरान उन्होंने कई मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है. 14 मई 2025 को एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसी तरह 22 सितंबर 2025 को शिवपुरी के एडिशनल सेशन जज पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी के मामले में न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन पर संज्ञान लिया था. जबकि हाल ही में 14 अक्टूबर 2025 को दमोह के सतरिया गांव में पैर धुलवाने प्रकरण में दोषियों पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के आदेश दिए थे.

