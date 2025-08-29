MP हाईकोर्ट ने क्यों दिया केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को नोटिस, 400 करोड़ खर्च, फिर भी परेशानी

MP High Court: जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है, केंद्र सरकार ने यहां हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां एयर कनेक्टिविटी बढ़ने की जगह घटती जा रही है, क्योंकि फिलहाल यहां से 9 फ्लाइटें ही चल रही हैं. जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, इसी पर सुनवाई के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को नोटिस दिया गया है. क्योंकि याचिका लगाने का उद्देश्य यह बताया गया है कि जबलपुर में हवाई सेवाओं का विस्तार होना चाहिए और यहां से ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटों का संचालन होना चाहिए.

जबलपुर से सबसे कम फ्लाइट

गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी, डुमना एयरपोर्ट डायरेक्टर और प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. दरअसल, भोपाल और इंदौर की अपेक्षा जबलपुर से सबसे कम फ्लाइटों का संचालन हो रहा है. इंदौर से हर दिन सबसे ज्यादा 80 फ्लाइट चल रही हैं, जबकि भोपाल से 50 प्लाइटों का संचालन हो रहा है, लेकिन जबलपुर से केवल 9 फ्लाइटें संचालित हो रही हैं, यह जानकारी हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट आदित्य संघी ने याचिका की सुनवाई के दौरान दी थी. वहीं ग्वालियर से भी 20 से अधिक उड़ानें उपलब्ध हैं, उन्होंने कहा कि फ्लाइट की कमी से मरीज, डॉक्टर और सुप्रीम कोर्ट जाने वाले अधिवक्ता विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं. साथ ही, जबलपुर हाईकोर्ट के कारण यहां हवाई यातायात अपेक्षाकृत अधिक है, फिर भी उड़ानें कम हैं. इसके अलावा, आसपास के चार नेशनल टाइगर रिजर्व और कई प्रमुख पर्यटन स्थल भी हवाई कनेक्टिविटी की मांग बढ़ाते हैं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है. कोर्ट ने कहा है कि जबलपुर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाना न केवल यात्रियों के लिए जरूरी है, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक और पर्यावरणीय हितों से भी जुड़ा हुआ है. अब केंद्र सरकार, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस कंपनियों को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा.

जबलपुर एयरपोर्ट के विस्तार के बाद भी फ्लाइटों की संख्या में गिरावट के कारण स्थानीय जनता, मरीज और व्यापारिक समुदाय की परेशानी बढ़ रही है. कोर्ट की यह कार्रवाई उम्मीद जगाती है कि जल्द ही जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यहां से उड़ानों की संख्या बढ़ेगी.

