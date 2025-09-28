Advertisement
अब MP हाईकोर्ट में नहीं होगी देरी…जमानत से लेकर अहम मामलों पर फटाफट मिलेगा न्याय!

MP News: जबलपुर हाई कोर्ट में इन दिनों विशेष पीठों का गठन किया गया है. शनिवार को 8+2 पीठों का गठन हुआ, जहाँ जमानत की अर्जियों से लेकर सर्विस संबंधी मामलों पर सुनवाई हुई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:47 PM IST
Jabalpur High Court News: जबलपुर स्थित हाई कोर्ट में इन दिनों लंबित केसों को जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है. तारीख पर तारीख दिए जाने की बजाय अब सुपरफास्ट तरीकों से पेंडिंग मुकदमों को सुना जा रहा है. बीते शनिवार भी 10 (8 जमानत + 2 सर्विस) पीठों ने कई केस सुने. इनमें जमानत अर्जियों से लेकर सर्विस और कंटेंप्ट के प्रकरण सुने गए हैं.

4 लाख 82 हजार 627 पेंडिंग केस को निपटाना है
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के निर्देश पर गठित इन पीठों ने शनिवार को 866 जमानत केसों पर सुनवाई की. इनमें से 296 मामलों को निराकृत किया गया, वहीं सर्विस संबंधी मामलों में दोनों बेंचों ने 41 मामलों को निराकृत किया. पहले शनिवार जहाँ 350 मामलों का निराकरण किया गया, वहीं इस बार 337 लंबित केसों का पटाक्षेप किया गया.

एक साल में इतने केस टारगेट पर
4 लाख 82 हजार 627 पेंडिंग केसों में से 50 हजार केस ऐसे हैं जो टारगेट पर रखे गए हैं, यानी इन केसों को जल्द से जल्द निपटाने की योजना है. केवल जबलपुर हाई कोर्ट में ही 3000 मामले अकेले जमानत अर्जियों से जुड़े हुए हैं.

20 सितंबर को गठित हुई बेंच
पुराने प्रकरणों को निपटाने के लिए 20 सितंबर को जमानत के मामलों के लिए आठ विशेष बेंच गठित किए गए थे. वहीं कोर्ट सदस्यों की तरफ से इस कार्य की सराहना की जा रही है. जमानत अर्जियों और सर्विस मैटर्स के बढ़ते मामलों की वजह से वकीलों में कई समय से असंतोष जारी था, जो अब कहीं न कहीं सामान्य होते देखा जा सकेगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

