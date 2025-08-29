दलबदल पर MP हाईकोर्ट सख्त: कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं पर लटकी निलंबन की तलवार
दलबदल पर MP हाईकोर्ट सख्त: कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं पर लटकी निलंबन की तलवार

Gwalior News: दलबदल करने वाले नेताओं पर एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, ग्वालियर नगर निगम में कुछ पार्षद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस पर याचिका दायर की गई थी. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 12:32 PM IST
दलबदल पर एमपी हाईकोर्ट सख्त
दलबदल पर एमपी हाईकोर्ट सख्त

MP News: एमपी हाईकोर्ट ने दलबदल करने वाले नेताओं पर सख्ती दिखाई है. दरअसल, मामला ग्वालियर नगर निगम का बताया जा रहा है, 2022 में यहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते तीन पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब तीनों पार्षदों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनकी दलबदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दो महीने के अंदर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं, एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने राजभवन के प्रमुख सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और शहरी विकास मंत्रालय को इस मामले में तलब किया है, जिसमें कहा गया है कि यह तीनों सभी पक्षों को सुने और यह तय करना चाहिए की इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या नहीं. 

ग्वालियर में तीन पार्षदों ने छोड़ दी थी कांग्रेस 

दरअसल, ग्वालियर में वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद शिवम वर्मा, वार्ड 15 से ममता सुनेर और वार्ड 23 से विनिता मौर्य ने 2022 का नगर निगम चुनाव कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जीता था, लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद तीनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, तब सीएम मोहन यादव ने तीनों  को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी. लेकिन इन तीनों के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि तीनों का इस तरह से बीजेपी में शामिल होना स्पष्ट रूप से दलबदल कानून का उल्लंघन है. इसलिए तीनों की पार्षदी समाप्त की जानी चाहिए थी. लेकिन डेढ़ साल से सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस निष्क्रियता के विरोध में 20 मई 2024 को मिमरोट ने सरकार को अभ्यावेदन सौंपा, जिसमें इन पार्षदों को बर्खास्त कर दुबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी. 

ये भी पढ़ेंः सत्ता बनाम प्रशासन की जंग, कर्मचारियों की हड़ताल, विधायक का विधानसभा अध्यक्ष को पत्र

ग्वालियर में भी हलचल 

यह मामला अब ग्वालियर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है, यदि सरकार इन पार्षदों की सदस्यता रद्द करती है तो ग्वालियर नगर निगम में नए उपचुनाव की स्थिति बन सकती है. कांग्रेस इस निर्णय को सैद्धांतिक जीत मान रही है, वहीं भाजपा खेमे में अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. क्योंकि सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने दो माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं, इस मामले में सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है. ऐसे में अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं. क्या दो महीने में ये तीन पार्षद अपनी कुर्सी गंवाएंगे या मामला और लंबा खिंचेगा, यह देखने वाली बात होगी. 

बता दें कि ग्वालियर नगर निगम का यह मामला दूसरे नगर निगम-पालिका और परिषदों में भी चर्चा में है, क्योंकि इसी तरह से राज्य में दूसरी कई जगहों पर भी दलबदल हुआ है, जहां पार्षदों ने जिस दल के टिकट पर जीत हासिल की थी, उन्होंने दल बदल कर लिया. ऐसे में इस फैसले पर सबकी निगाहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः सिंधिया के गढ़ में सियासी उठापटक, 18 पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा, खाई थी कसम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

;