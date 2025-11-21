हाईवे की कितनी दूरी तक नहीं खुल सकती शराब की दुकान,जानें क्या कहता है नियम; HC ने केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस

MP News: राज्य में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर हाइवे किनारे शराब की दुकान खोलने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Madhya Pradesh High Court News: नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर के भीतर धड़ल्ले से संचालित हो रही शराब की दुकानों को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इस दायरे में संचालित दुकानों को बंद करने या दूसरी जगह स्थानांतरित करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की.अदालत ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, साथ ही मध्यप्रदेश के आबकारी आयुक्त और आबकारी सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
भोपाल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राशिद नूर खान ने इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की है. राशिद नूर खान ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब दुकानें धड़ल्ले से संचालित की जा रही हैं. याचिका में नियमों का हवाला देते हुए बताया गया है कि, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शराब दुकान नहीं हो सकती.
याचिकाकर्ता के वकील ने दी दलील
याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दी गई दलील में बताया गया कि, कई स्थानों पर दुकानों के बाहर खड़े होकर शराब पीने की सूचना भी मिली है. जिसकी तस्वीरें और दस्तावेज भी हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए, जो दुकानों के राजमार्गों से सटे होने का सबूत हैं.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन का आरोप
याचिकाकर्ता के वकील आर्यन उरमलिया ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से 500 मीटर के भीतर शराब दुकान न तो दिखाई देनी चाहिए, न ही उसकी सीधी पहुंच होनी चाहिए. केंद्र सरकार ने भी 1 जून 2017 को इसे लेकर सर्कुलर जारी किया था. इसके बावजूद, मध्यप्रदेश की 2025-26 की नई आबकारी नीति में कई दुकानों का नवीनीकरण और नई दुकानों का आवंटन राजमार्गों के पास ही किया गया है. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईवे किनारे शराब दुकानें होने से ट्रक चालक और यात्री असानी से शराब का सेवन करते हैं. शराब पीकर वाहन चलाने से सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 का उल्लंघन भी बताई गई है.
