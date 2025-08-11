MP हाईकोर्ट में हुई बड़ी गलती, जिसे बेल देनी थी उसे मिली जेल, जिसे जेल भेजना था उसे मिली बेल

MP News-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक टाइपो के चलती गलती हो गई. इस गलती के चलते कोर्ट ने हत्या के आरोपी को जेल की जगह बेल का आदेश सुना दिया. लेकिन बाद में जब अदालत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जमानत याचिका पर पारित आदेश को वापस ले लिया गया.

हाईकोर्ट को केस की सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज करना था. लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया और जिसे स्वीकार करना था उसे खारिज कर दिया गया.

वकील ने अदालत को बताया

8 अगस्त को मामले में एक सह-आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि टाइपो ने दो जमानत याचिकाओं के परिणामों को बदल दिया था. एक जिसे खारिज किया जाना था और एक जिसे स्वीकार किया जाना था. जिसे खारिज किया जाना चाहिए था उसे स्वीकार कर लिया और जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था उसे खारिज कर दिया.

आदेशों को लिया वापस

न्यायमूर्ति राकेश कुमार गुप्ता की पीठ ने इसलिए पहले के आदेशों को वापस ले लिया. 8 अगस्त के आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील सही प्रतीत होती है. इसलिए पिछला आदेश वापस लिया जाता है. इसके बाद मामले को 11 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया.

हत्या से संबंधित था मामला

यह मामला 5 जुलाई की घटना से जुड़ा हुआ है. तीन लोगों पर एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. दो आरोपियों पर मृतक को पीटने का आरोप था. वहीं तीसरे आरोपी पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने का आरोप था, जो मृतक की छाती पर लगा था. दो आरोपियों ने एक साथ जमानत के लिए याचिकाएं दायर की थी, जिन्हें कोर्ट ने एक साथ सूचीबद्ध कर लिया था.

आरोपी को मिली जमानत

7 अगस्त को अदालत ने हल्के जिसपर लाठियों से पीटने का आरोप था उसे जमानत दे दी. अब वापस लिए गए आदेश में कहा गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है. अशोक की जमानत याचिका पर पारित एक अलग आदेश में, जिसमें उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया था, वह जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी.

