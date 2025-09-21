अब लॉटरी से नहीं बिकेगी एमपी हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान, दुकान खरीदने के लिए करना होगा यह काम

MP Housing Board Property: मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की तरफ से अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए काफी बदलाव किए हैं. खबर यह है कि हाउसिंग बोर्ड अब अपने प्लॉट, मकान, दुकान समेत अन्य संपत्तियों को लॉटरी के माध्यम से नहीं बेचेगा. इसके लिए बोर्ड की तरफ से ई-नीलामी सिस्टम लागू करने जा रहा है. बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों की कीमतें पहले ही तय नहीं होगी. नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ही प्रॉपर्टी दी जाएगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ई नीलामी सिस्टम लागू करेगा. इसमें ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी. बता दें कि यह प्रक्रिया सिर्फ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर की कुछ ही चुनिंदा जगहों पर प्रॉपर्टी के लिए इस प्रक्रिया की शुरूआत की जाएगी. बाद में अन्य संपत्तियों पर भी लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक ई-नीलामी पोर्टल भी बनाया गया है.

पोर्टल पर मिलेगी हर जानकारी

इस नीलामी पोर्टल पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की सभी प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियों की जानकारी, मिनिमम बेस प्राइस के साथ-साथ ऑनलाइन बोली लगाने की तारीख भी तय की जाएगी. यह भी बताया गया है कि इनमें जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसे ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. उसके बाद तय तारीख पर ई-नीलामी में बोली लगाई जाएगी. जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसे प्रॉपर्टी दे दी जाएगी.

ई-नीलामा का क्या है मकसद ?

ई-नीलामी का मकसद यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को खुले बाजार की तरह संपत्ति मिलेगी, तो पारदर्शिता भी रहेगी. वहीं रेरा की निगरानी में पजेशन भी समय पर मिलेगा. बोर्ड को भी अपेक्षाकृम संपत्तियों का सही मूल्य मिल सकेगा. इसके अलावा, जो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो बोर्ड उसकी समयाविधि रेरा को बताएगा.

