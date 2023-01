Jabalpur Gang Rape: 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, रात 3 बजे थाने पहुंची नाबालिग,आरोपी गिरफ्तार

अजय दुबे/जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर (Gang rape with minor in Jabalpur) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. शहर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप (Gang rape with 12 year old girl in Jabalpur) हुआ है. बता दें कि यह चरगवां थाना क्षेत्र का मामला है. पहचान के युवक ने अपने दो साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया.

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बच्ची को रिश्तेदार के घर छोड़ने के बहाने पास के गांव ले गया था. जिसके बाद रात तीन बजे युवती के परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने थाने पहुंचे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.गैंगरेप के बाद आरोपी बच्ची को डरा-धमकाकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे.देर रात डरी सहमी किशोरी ने आपबीती परिजनों को बताई.

गांव के 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बीती शाम नाबालिग अपनी मौसी के घर जा रही थी. आपको बता दें कि तभी वहीं उसके गांव के पंचम ठाकुर और उसके साथ दो अन्य लोग पहुंचे और लड़की को बाइक पर बिठा लिया. इसके बाद आरोपी पंचम ठाकुर, बृजेश ठाकुर और बाली ठाकुर (Pancham Thakur, Brijesh Thakur and Bali Thakur) ने जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

Increase Immunity in Winter: सर्दी में कैंसर मरीज रखें अपना विशेष ख्याल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

नाबालिग रात के तीन बजे थाने पहुंची

बता दें कि गैंगरेप की घटना के बाद डरी सहमी नाबालिग ने परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिसके बाद नाबालिग के साथ माता-पिता व मौसी रात के तीन बजे थाने पहुंचे.जहां नाबालिग द्वारा ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया.मामले में जबलपुर पुलिस द्वारा तीन आरोपियों पंचम ठाकुर, बृजेश ठाकुर और बाली ठाकुर की गिरफ्तारी कर ली गई है.